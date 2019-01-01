جيامباولو: ثيو هيرنانديز لا يملك السمعة ولكنه يعمل في صمت

مدرب ميلان معجب بظهيره الجديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماركو جيامباولو مدرب ميلان إعجابه بالظهير الأيسر الجديد ثيو هيرنانديز خلال التدريبات.

وقال جيامباولو لقناة ميلان:"أشعر بوجوب تطبيق الانتخاب الطبيعي في تلك المرحلة، ليس فقط على صعيد جودة اللاعبين، بل أيضاً سلوكهم".

وأضاف:"في أول 10 أيام سارت التدريبات أفضل مما توقعت، الكثير من العمل الجاد والطموح أيضاً. الوقت فقط سيخبرنا، ولكني واثق".

وأوضح:"متأكد أنه بوسعي منح هذا الفريق هوية، وهو ما يحتاجه نادي كبير مثل ميلان".

أما عن هيرنانديز الوافد الجديد من ريال مدريد قال:"ثيو لا يتحدث كثيراً ويعمل بجدية، لقد أعجبني. هو لا يملك سمعة كبيرة حتى الآن، ليس من السهل التعامل معه، ولكن يجب أن أقول أنه في أول 10 أيام عمل بكل جهده".

يذكر أن جيامباولو تولى قيادة ميلان في الصيف الجاري خلفاً للمدرب السابق جينارو جاتوزو عقب إقالته.