جيامباولو: باكيتا أوروبي ومن الممكن الاعتماد على بيونتيك وسيلفا معًا

تصريحات مدرب ميلان ماركو جيامباولو عقب الانتصار على بريشيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال مارو جيامباولو المدير الفني لنادي ميلان إن الانتصارات ستعطي الفريق ثقة أكبر من أجل تحقيق أهدافه بالنسبة للموسم الحالي.

ونجح ميلان في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما حقق انتصارًا هزيلًا على حساب الصاعد حديثًا للكالتشيو بريشيا بهدف مقابل لا شيء.

وحل العائد إلى السيري آ بريشيا ضيفًا على ملعب سان سيرو لمواجهة الروسونيري ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، قال ماركو جيامباولو إنه سعيد بتصحيح الأوضاع وتحقيق الفوز الأول خلال الموسم سريعًا من أجل أخذ الخطوة المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وأضاف: "الفريق لعب بشكل جيد، كان هناك العديد من الأخطاء ولكننا سنعمل عليها مستقبلًا، باكيتا لاعب بمواصفات أوروبية، أشعر أنه ترك البرازيل منذ العديد من السنوات، إنه مميز بالفعل"

وتابع: "من الممكن أن يتم إشراك أندري سيلفا وكرزيشتوف بيونتيك في تشكيل واحد، هذا شيء غير مستبعد ومن الممكن أن يحدث خلال الموسم"

باراتيتشي ينهي المسألة: ديبالا لن يرحل

يذكر أن ميلان قد خسر المباراة الأولى له في الكالتشيو خارج قواعده أمام أودينيزي بهدف للا شيء الأسبوع الماضي.