جيامباولو: إذا لم يلعب بيونتيك من سيسجل؟ أنا؟

المدرب يتمسك بمهاجمه..

نفى ماركو جيامباولو مدرب ميلان إمكانية الاستغناء عن كريشتوف بيونتيك من تشكيله الأساسي في المباراة المقبلة ضد جنوى.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي:"على صعيد الاستحواذ، لا يسبقنا سوى نابولي. نحن نفتقر للتهديد في الثلث الأخير".

وأضاف:"القطعة الأخيرة الناقصة هي ثمرة تلك الأرقام، يجب أن نشكل المزيد من الخطورة في الثلث الأخير".

وأوضح:"ميلان لن يتخلى عن مهاجمه الأبرز، إذا لم يسجل بيونتيك، فمن سيسجل؟ جيامباولو"؟

يذكر أن ميلان خسر 4 مباريات من أول 6 في الدوري، في رقم سلبي للغاية.