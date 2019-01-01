جيامباولو: أقدر طموح جمهور ميلان وآمل أن نحققه معًا

جيامباولو يعد جماهير ميلان بالكثير، فماذا بعد؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد لنادي ميلان إعجابه الشديد بطموحات جماهير الروسونيري بمجرد توليه قيادة الفريق.

وكان ميلان قد أعلن رسميًا عن تولي جيامباولو منصب المدير الفني منذ حوالي أسبوعين، كما أقام المدرب الشاب مؤتمره الصحفي الأول في ميلانو أمس الإثنين.

وقال جيامباولو إنه متحمس للتجربة الجديدة، وحماسه ذلك قد زاد بشكل كبير بعد روية رد فعل جماهير ميلان وتطلعاتهم للقادم معه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وأضاف: "لدينا العديد من الخطط، ولكننا يجب أن نمر بكل مرحلة على حدى، ومن ثم ننتقل من خطوة إلى أخرى حتى نصل إلى ما نأمل إليه جميعًا.

وتابع: "الموسم المقبل لن نشارك أوروبيًا، ذلك سيتيح لنا الفرصة من أجل التركيز على أهدافنا المحلية من أجل العودة بشكل أقوى في الموسم الذي يليه"

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يذكر أن ميلان قد عوقب بالحرمان من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي والتي كان قد تأهل لها بالفعل بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف، حيث فضلت الإدارة الحرمان الأوروبي من أجل التسوية المالية.