جو كول: تشيلسي يحتاج هيجواين والعكس

الأرجنتيني لم يسجل في أول ظهور بالدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد النجم الإنجليزي السابق، جو كول، لاعب تشيلسي وليفربول الأسبق، أن صفقة جونزالو هيجواين مهمة للبلوز.

وشارك الأرجنتيني لأول مرة أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي شهدت خسارة تشيلسي برباعية نظيفة أمام بورنموث.

ورحل الإسباني ألفارو موراتا لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، ليضم الأرجنتيني من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

كول تحدث لتليجراف عن صفقة الأرجنتيني: أنها صفقة منطقية، تشيلسي يلعب بمهاجم وهمي، وهم يحتاجون للاعب رقم 9، وهذا هو، أنه هداف".

وأردف: "أنهم يحتاجونه وكذلك هيجواين، لذلك الصفقة تناسب الجميع".

كأس قطر سيشهد الظهور الأول للنجم المغربي مهدي بن عطية مع ناديه الجديد الدحيل🏆



( @QSL : 📸 ) pic.twitter.com/KdT9eZGz1z — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

وعن صعوبة ارتداء القميص رقم 9 في تشيلسي الذي ارتداه سابقاً توريس وموراتا: "لابد من أن تنهي تلك المسألة لأن القميص رقم 9 في البلوز ثقيل، وهو لعب لفرق كبير، وليست تلك المشكلة".

وواصل الدولي الإنجليزي: "بمجرد أن يتأقلم مع الفريق، والأمر الرائع أن ساري يعرفه جيدًا، يعرفه كإنسان وكذلك نظام النادي".

الجدير بالذكر أن كول شارك بقميص الفريق اللندني، في 290 مباراة خاضها مسجلاً 31 هدفًا.