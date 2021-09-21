جو سكالي: نجم منتخب أمريكا للشباب الذي انفجر في الدوري الألماني

تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا كأفضل لاعب في بوروسيا مونشنجلادباخ لشهر أغسطس بعد أن بدأ بداية رائعة مع النادي الألماني..

منذ انتقاله إلى الدوري الألماني للانضمام إلى بوروسيا مونشنجلادباخ، تطور جو سكالي كثيرًا.

وجد الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، بطريقة ما، موطئ قدم في ألمانيا، على الرغم من كل الصعوبات التي تصاحب كونه شابًا في بلد أجنبي.

شرع سكالي الآن في أن يصبح لاعب أساسي في جلادباخ، حيث قفز الشاب الأمريكي إلى الفريق الأول بعد أشهر من التدريب مع فريق البوندسليجا.

كان أداءه قوياً للغاية هذا الموسم حتى أنه حصل على لقب أفضل لاعب في النادي لشهر أغسطس، كما ظهر بشكلٍ رائع أمام بايرن ميونخ، مما يثبت أنه ينتمي إلى أكبر نجوم اللعبة.

تطور سكالي مستمر حيث يتكيف مع الحياة في أوروبا والحياة بمفرده كمحترف. لا يمكنك معرفة ذلك من خلال مشاهدته في الملعب، فقد أصبح المدافع ترس في ماكينة جلادباخ بعد أشهر فقط من وصوله إلى ألمانيا.

يوضح سكالي: "عندما جئت إلى هنا لأول مرة، تم إغلاق كل شيء، لذلك لم أتمكن من الاندماج مع الثقافة الألمانية. لا يمكنك حقًا العثور على روتين، لأنه بمجرد فتح كل شيء، من المحتمل أن تفعل شيء مختلف تمامًا يومًا بعد يوم.

"كان الأمر صعبًا بالتأكيد ونضجتني كثيرًا لأنني جئت إلى هنا كطفل، نوع من الأبله، مثل طفل أمريكي عادي في المدرسة الثانوية، ثم كان علي أن أنمو بسرعة.

"لقد نضجت بالتأكيد. قالت أمي ذلك عندما جاءت إلى هنا. وقالت " واو، أنت تغسل ملابسك الخاصة الآن! " لقد نضجت بالتأكيد. كان علي أن أكبر بسرعة ".

Your player of the month for August 2021: @jjscally_10! 🔥



Congratulations, Joe 👏 pic.twitter.com/7bkhAsp6g1 — Gladbach (@borussia_en) September 3, 2021

خلال العام الماضي، تغير الكثير بالنسبة للمدافع كجزء من عملية النضج تلك.

وقع سكالي مع نيويورك سيتي في مارس 2018 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، على غرار جيو رينا وجيمس ساندز في الخروج من نظام الشباب بالنادي. رينا هو واحد من أقرب أصدقاء سكالي، وأحد اللاعبين الذين ساعدوه على التكيف مع الحياة في ألمانيا في الأشهر الأخيرة.

ومثل رينا، لم يبق سكالي في نيويورك لفترة طويلة، حيث تم تأكيد انتقاله إلى جلادباخ مرة أخرى في نوفمبر 2019. في تلك المرحلة، لم يكن قد بدأ بعد في الدوري الأمريكي، وبسبب عمره، لم يكن من الممكن أن تكون هذه الخطوة. تم الانتهاء في يناير 2021.

وهكذا أمضى سكالي موسم 2020 في مدينة نيويورك في الغالب يشاهد ويتعلم. شارك في ست مباريات فقط في جميع المسابقات للنادي في ذلك العام، وكان بمثابة دعم لأنطون تاينرهولم خلال الفترة التي قضاها في الدوري الأمريكي.

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لكن الآن ، بعد مرور عام ، لم يعد بديلًا لأحد. برز سكالي الآن كظهير أيمن جلادباخ الأساسي كما لعب كل دقيقة من مباريات النادي الأربع في بداية الموسم بالدوري الألماني.

يقول سكالي: "بالنسبة لي ، يبدو الأمر وكأنه وقت طويل لأنني في نيويورك لم تتح لي فرصة اللعب مطلقًا. كنت على مقاعد البدلاء أو وسط الجمهور، فقط أشاهد المباراة ، لذلك ، بالنسبة لي ، شعرت وكأنها فترة طويلة.

"ربما يبدو الأمر بالنسبة للآخرين وكأن كل شيء حدث سريعًا حقًا ، ولكن لقد مر وقت طويل ، وأنا سعيد لأنني أتيت ، واغتنمت فرصتي وأخيراً تمكنت من إظهار ما يمكنني فعله."

عند وصوله إلى جلادباخ، تم دفع سكالي بسرعة نحو الفريق الأول، وكان المدرب آنذاك ماركو روز منبهرًا بما رآه.

رولاند فيركوس ، مدير أكاديمية جلادباخ ، أثنى عليه أيضًا في وقت سابق من هذا العام، قائلاً: "لم أر أبدًا لاعبًا شابًا يخوض تحديات صعبة مثله ، بينما لم يكن سيئًا".

عند تذكيره بهذه التعليقات، قال سكالي: "أحب سماع أشياء من هذا القبيل. حتى أنني كنت أقرأ شيئًا وكان مثل" جو سكالي مبني مثل الظهير". كنت أقرأ على تويتر كيف يحبونني الأمريكيون كيف أنهم يرون دائمًا أنني قوي ورياضي جيد.

"أفكر في نفسي كلاعب سريع مثل أمريكي، لكن لدي بالتأكيد قدرات فنية جيدة في التمريرات والرؤية."

كانت تلك الصفات واضحة تمامًا في أول ظهور له ضد بايرن ميونخ. في ذلك اليوم، بدأ سكالي على اليسار في مواجهة لاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي وليروي ساني وتوماس مولر.

انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ، مع التغني بسكالي من قبل الجمهور لدوره في الحفاظ على هدوء أبطال البوندسليجا نسبيًا.

يقول: "تحصل على الجدول الزمني وترى المباراة الأولى لبايرن ميونخ وأنت تقول " يا إلهي، هذه مباراة أريد أن ألعبها ". لذلك عندما اكتشفت أنني سألعب في الليلة السابقة، كانت عائلتي هنا، صديقتي، وساعدوا حقًا في صرف ذهني عن المباراة، وتهدئة أعصابي وأشياء من هذا القبيل.

"ولكن عندما تكون في الملعب لا يمكنك أن تكون متوترًا. حتى لو كنت تواجه ليفاندوفسكي وساني ، كل هؤلاء اللاعبون الذين تشاهدهم. أنت تعلم أنه شيء يمكن أن يغير مسيرتك ويجعلك معروفًا إلى الأبد ".

مع هذا الأداء والعديد من الآخرين مثله، استحوذ سكالي بالفعل على أنظار العديد من الشخصيات الرئيسية خارج جلادباخ.

لم يتحدث مع جريج بيرهالتر حتى الآن ، كما يقول ، لكن من المحتمل أن تأتي هذه المكالمة في مرحلة ما.

لكن بينما ينتظر هذه الفرصة ، استحوذ سكالي بالفعل على انتباه أفضل لاعب كرة قدم أمريكي ظهر على الإطلاق ستيف تشيروندولو.

قضى تشيروندولو المخضرم في المنتخب الوطني الأمريكي للرجال كامل حياته المهنية في ألمانيا مع هانوفر، وحصل على لقب "عمدة هانوفر" لمساهماته في النادي. أسطورة كرة قدم أمريكية حقيقية ، إنه يحب بالفعل ما يراه في لاعب يمكن أن يكون يومًا ما خليفته الروحي.

يقول تشيروندولو: "لقد كان من الممتع جدًا مشاهدته وهو يلعب ، وفي بعض النواحي يتطور ، خلال كل 90 دقيقة. في كل دقيقة يدخل فيها الملعب يمكنك أن تراه ينمو ويتعلم من كل تجربة ، خاصة ضد بايرن ميونخ.

"يمكنني أن أخبرك بهذا: إنه أبعد كثيرًا مما كنت عليه في سن 18 ، من الناحية الفنية ، هو قوي جدًا ، لديه قوة هائلة، قلب طيب ، عقلية جيدة ، وهذا أمر يصعب رؤيته في مباراة واحدة ، لكن فهم كيفية لعب كرة القدم في ألمانيا وكيف يتخذ مدربونا القرارات ، يمكنني أن أخبركم ، من المحتمل أن يكون لدى جو منحنى تعليمي إيجابي للغاية.

"كلما تمكنت من التعلم والتكيف بشكل أسرع مع مستوى جديد ، وطريقة جديدة للعب ، ولغة جديدة ، زاد النجاح الذي ستحققه في بيئة جديدة. لا أعتقد أن هذا يقتصر على ألمانيا. لذا ، بعد أن رأيت إن تقدمه في مثل هذا الوقت القصير يخبرني أنه متعلم جيد للغاية. سقفه سيكون مرتفعًا للغاية. "

لقد شهد سكالي بالفعل أعلى مستويات سماع اسمه من قبل الجماهير ضد بايرن ميونخ ، لكنه شعر أيضًا بأدنى خسارة غير متوازنة أمام باير ليفركوزن بعد فترة وجيزة. اختبر كيف يكون الشعور بالوحدة في بلد أجنبي ، للتكيف مع ثقافة جديدة ، لغسيل ملابسه بنفسه.

لكنها أيضًا جزء من عملية سكالي، لاعب يمكنه التألق ضد أمثال ليفاندوفسكي وساني في عطلة نهاية الأسبوع قبل مداهمة متاجر الحلوى مع رينا خلال الأسبوع مثل المراهقين.

يكشف سكالي: "[رينا] يحب الحلويات، حقًا أنا لا أمزح، أماكن مثل سور بيلتس لم أكن أعرف أنها في دوسلدورف لأن عائلتي كانت هنا وكنا نسير في نفس الشارع في كل مرة وأعتقد أنني أعرف ما إذا كان هناك متجر للحلوى.

"لكن [رينا وأنا] كنا على دراجة بخارية لأننا لم نرغب في المشي في ذلك الوقت ، لا أعرف السبب. نحن نركب هذه الدراجات البخارية مثل طفلين صغيرين. توقف و" أنا " مثل ما فعل؟ وقال "هناك قصة حلوى هنا". لذلك كان علينا الوقوف في صف السيارة، ودخلنا المكان ، وحصل على مثل كيس كامل من الحلوى ، ونحن نأكله طوال الوقت. "

هذه مجرد بداية النسخة الجديدة الأكثر نضجًا من سكالي، ولكن ، إذا كانت البداية على وشك الحدوث ، فهناك سبب للاعتقاد بأنه سيكون هناك الكثير من اللحظات الكبيرة والمباريات الكبيرة بالنسبة له في السنوات القادمة.