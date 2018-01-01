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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جويدي يناقش إقالته من الأهلي ويطلب بديلًا لعبد الله السعيد

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إدارة الأهلي يجدد الثقة في الأرجنتيني بابلو جويدي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني لفريق أهلي جدة، على مناقشة مسألة إقالته من تدريب الفريق خلال الاجتماع الذي عقده مع إدارة ناديه.

وكانت بعض التقارير إعلامية، قد تحدثت عن اقتراب إقالة جويدي بعد خسارة مباراة الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جويدي نقل كل ما يشاع في وسائل الإعلام خلال الاجتماع معه، ولكن إدارة الأهلي جددت الثقة فيه وأكدت له أنه مستمر في الفريق ولا نية لابتعاده.

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وطالب جويدي خلال الاجتماع مع إدارة الأهلي، التعاقد مع مدافع محلي متميز، بالإضافة إلى إبعاد المدافع الإسباني ألكسيس روانا، وتدعيم الفريق بلاعب وسط أو جناح.

المدير الفني للأهلي طلب من إدارته صانع ألعاب، سيكون بديلًا للمصري عبد الله السعيد أو الإسباني خورادو.

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