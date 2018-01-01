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تقارير: جويدي استقر على استبعاد ثنائي الأهلي وأسماء البدلاء

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المدرب الأرجنتيني يستقر على أسماء المستبعدين وبدلائهم

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

واصل الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني لفريق أهلي جدة، محادثاته مع إدارة ناديه، بشأن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على أن جويدي استقر على الاستغناء عن الثنائي مانويل خورادو لاعب الوسط، والمدافع أليكسيس.

المدرب الأرجنتيني طلب التعاقد مع مواطنه ماتياس زالديفيا مدافع فريق كولو كولو التشيلي، هدفًا من أجل التعاقد معه، لتدعيم صفوف فريقه.

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الصحف التشيلية أشارت إلى أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا ماليًا مغريًا للاعب وناديه، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بابلو جويدي مصرًا على التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا، لاعب الوسط، من أجل تدعيم الأهلي، بعد التفاوض معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة، والمقرر له يوم الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بدون اللاعبين الدوليين المنضمين لقائمة المنتخب السعودي.

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