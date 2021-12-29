جوهرة واحدة لا تكفي لتزيين التاج .. مبابي وهالاند في برنابيو الجديد

لأن جوهرة واحدة لا تكفي لتزيين التاج أحيانًا، يسعى ريال مدريد بكل جهده للتعاقد مع النجمين كيليان مبابي وإرلينج هالاند تزامنًا مع افتتاح ملعب "سانتياجو برنابيو" الجديد.

فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد يتطلع إلى افتتاح الملعب الجديد والذي من المتوقع أن يكون جاهزًا في نهاية العام المقبل.

الرئيس الإسباني يريد الأمر أن يكون مثاليًا ليس متقصرًا فقط على أرضيات الملعب بل ساكني تلك الأرضيات أيضًا، لذلك يرغب في ترميم الفريق قبل بدأ حقية "برنابيو" الجديد.

ما هي خطط ريال مدريد؟

حظى ريال مدريد بصيف هزيل بعض الشيء انتهى بتحطم آماله على صخرة واقع باريس سان جيرمان بعد أن رفض عرض وصل إلى 200 مليون يورو للحصول على خدمات كيليان مبابي.

لذلك يسعى النادي الملكي لإبرام أربع صفقات في الصيف على رأسهم مبابي الذي ستبدأ عمليات التعاقد معه بعد يومين فقط من الآن، على أن ينتقل في صفقة انتقال حر في الصيف.

"المرينجي" يريد أيضَا هالاند، الذي بحسب التقارير قيمة شرطه الجزائي 75 مليون يورو وهناك إمكانية لتفعيله بدءًا من الصيف القادم.

ما هي الصفقات الأخرى؟

أحد تلك الصفقات ستكون أنطونيو روديجر، مدافع نادي تشيلسي الذي سينتهي عقده مع الفريق في الصيف القادم.

وسيصبح ريال مدريد حرًا في التفاوض مع الفرنسي علنًا دون أي قيود قانونية بدايةً من يناير القادم لدخول اللاعب فترة الستة أشهر الحرة في عقده.













