جوهرة ليل يصدم مانشستر يونايتد وتشيلسي

لاعب شباب فرنسا يرد على اهتمام عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز

بعث لاعب وسط ليل بوباكاري سوماري، رسالة واضحة لكل الطامعين في الحصول على توقيعه، مفادها باختصار شديد، أنه لن يغادر "بيار موروا" هذا الشتاء.

وتؤكد أغلب المصادر البريطانية، أن عملاقي البريميرليج مانشستر يونايتد وتشيلسي على استعداد للتوقيع مع صاحب الـ20 عامًا قبل أن يُسدل الستار على نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

إلا أن صاحب الشأن استبعد حدوث هذا التحرك في يناير الجاري، لتمسكه بالبقاء مع ناديه الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري، ما سيجبر يونايتد وتشيلسي على البحث عن خيار آخر في الأيام القليلة المتبقية على غلق السوق.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "لم يقلقني ذلك، كتابة هذه الأخبار لمن يقرأها ويكتبها"، في إشارة واضحة منه إلى أنه لم يقترب من المغادرة كما تروج وسائل الإعلام في إنجلترا وفرنسا.

وأضاف "لا أرى نفسي خارج النادي، إذ أشعر أنني بحالة جيدة هنا وأتعلم لأساهم في تحقيق أهدافنا الكبيرة مثل التأهل لدوري الأبطال".

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وتابع "الرحيل ليس ضمن أولوياتي في الوقت الراهن، أريد خوض كل مباريات الفريق حتى نهاية الموسم، وهذا لا يعني أن مكاني في التشكيلة الأساسية مضمون، لكني عملت بجد طوال الفترة الماضية لأحصل على مكاني في التشكيلة الأساسية".



وختم حديثه "لن أغادر قبل أن أرى ذلك، وكما قلت. أشعر أنني بحالة جيدة، وأجد الدعم من زملائي، لذا لا أعتقد أنه الوقت المناسب للرحيل، وأنا لا أريد الندم على المغادرة".

الجدير بالذكر أن هناك بعض الصحف الإسبانية لا تستبعد انضمام ريال مدريد لقائمة الراغبين في ضمه، بعد ظهوره اللافت في الليج1 منذ بداية الموسم الجاري.