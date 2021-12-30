جوهرة ستهدروها .. إقالة جارديم أكبر خسارة للهلال

من التغني به إلى الذم فيه، هكذا هو حال البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال، فبعد أن كانت جماهير الزعيم تؤكد على أنه مدرب عالمي، وسيكون قادرًا على تحقيق البطولات والإنجازات، أصبحت الآن تطالب برحيله بسبب مستوى الفريق الأزرق تحت قيادته.

إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تأثرت هي الأخرى بالضغوط الجماهيرية، وبدأت التفكير بجدية في إقالة جارديم والتخلص منه، والبحث عن مدرب آخر، وساعد في هذا النتائج المخيبة للآمال الفترة الماضية، وابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري السعودي.

ولم يمض سوى أيام قليلة على تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مع جارديم، لتنفجر جماهير الهلال غضبًا في وجه إدارة فهد بن نافل، مطالبين بإقالة جارديم والبحث عن مدرب لديه طموحات تقود الزعيم للتتويج بكل البطولات.

هل إذا تمت إقالة جارديم حاليًا ستُحل كل أزمات الهلال الفنية؟ هل كل مشاكل الهلال متمثلة الآن في جارديم؟ ماذا فعل جارديم لكي يتم إقالته بعد 14 يومًا؟ وغيرها الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهني لا أجد لها تفسيرًا منطقيًا!

أي مدرب هذا الذي يستطيع أن يبني فريقًا قادرًا على السيطرة على كل البطولات خلال أقل من 6 أشهر؟ أي مدرب يستطيع أن يقدم لك المتعة الكاملة في تلك الفترة القصيرة؟ فقط كل ما تحتاجه عزيزي المشجع الهلال هو الصبر وإتاحة الفرصة كاملة لمدرب بحجم جارديم.

تذكر معي حينما كنت تتحدث عنه بأنه واحدًا من أفضل المدربين في العالم، تذكر عندما كنت تقول أنه قادر على بناء فريق جديد يستطيع السيطرة على كافة الألقاب خلال السنوات القادمة، هل ترى أن الفترة التي قضاها وحقق فيها إنجاز دوري أبطال آسيا كافية لتحقيق تلك الأمنيات؟

الهلال الآن يمتلك مدرب كبير ويمتلك خبرات رائعة، ورحيله سيكون خسارة بلا شك لنادي الهلال، لأنه من المدربين القلائل، القادرين على اكتشاف مواهب قادرة على قيادة الزعيم السنوات القادمة لتحقيق كافة طموحات النادي الأزرق.

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جارديم قدم النجم ناصر الدوسري بشكل جديد، واستطاع أن يطوره بشكل كبير، وكان أحد نجوم الهلال الفترة الماضية، وخلال الفترة الأخيرة منح أكثر من لاعب شاب فرصة للمشاركة مع الفريق الأول، ضمن خطته فريق جديد بلاعبين شباب مميزين.

ببساطة المدرب البرتغالي يعرف جيدًا ما الذي يفعله، كل ما يحتاجه من الجماهير والإدارة خلال الوقت الحالي، هو الصبر والدعم، الانتقاد أمر لا بد منه، ولكن يجب أن لا يكون نقد هدام، ولكن بهدف البناء وتصحيح الأخطاء.

رسالتي إلى إدارة الهلال، لا تتسرعوا في اتخاذ قرار مثل إقالة جارديم، امنحوه فرصته كاملة، وادعموه في قراراته ووفروا كل ما يريده من أجل تنفيذ رؤيتكم، وتحقيق آمال الجماهير العاشقة لكيان الهلال.

ليوناردو جارديم مدرب كبير ويجب الحفاظ عليه دون تردد، ودعمه جيدًا من أجل تحقيق كل مل تتمنون خلال السنوات القادمة.