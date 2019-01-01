جون تيري يمدح عقلية تريزيجيه ويتمنى استمراره في أستون فيلا

منحه نصيحة من أجل تطوير نفسه مع الفريق الإنجليزي

مدح جون تيري المدرب المساعد بنادي أستون فيلا، محمود حسن تريزيجيه الجناح المصري المحترف بصفوف الفريق الإنجليزي.

تريزيجيه انضم للفريق العائد حديثاً للبريميرليج الصيف الماضي، قادماً من نادي قاسم باشا التركي، ليقدم مستويات جيدة حتى الآن.

تيري قال عن الدولي المصري:"يتمتع بالحماس وروح الشباب، مجهوداته واضحة للجميع في المباريات والتدريبات أيضاً ويسعى بشكل مستمر لتطوير نفسه".

وأضاف:"تعجبني عقليته وأتوقع أن يصبح من اللاعبين المتميزين في أستون فيلا وأتمنى استمراره معنا".

ليس لاوتارو أو فيدال - عملية منتظرة في يونيو بين إنتر وبرشلونة

ميسي: الفوز على البرازيل دائماً يكون رائعاً

وتابع الإنجليزي:تريزيجيه يحتاج للتركيز أمام المرمى من أجل تسجيل المزيد من الأهداف وهو ما فعله بآخر مباراتين".

يذكر أن صاحب الـ25 سنة نجح في تسجيل هدفين وصنع هدفًا آخر في 11 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.