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جون أنتوي يشترط مليون دولار للانتقال للزمالك

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هل ينتقل المهاجم الغاني للزمالك؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اشترط الغاني جون أنتوي، مهاجم فريق مصر المقاصة، الحصول على مبلغ مليون دولار سنويًا، للانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع "غانا سكرنت" الغاني على أن الزمالك تواصل مع أنتوي ووكيله، ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة بينهما.

الزمالك يحاول خلال الفترة الحالية، التوصل لاتفاق مع جون أنتوي لتخفيض المطالب المالية، قبل الاتفاق مع نادي مصر المقاصة.

وتلقى جون أنتوي العديد من العروض خلال الفترة الحالية، حيث يفاضل اللاعب الغاني بين العرض الأفضل ماديًا بالنسبة له.

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جون أنتوي كان يلعب في صفوف الأهلي، قبل الانتقال لصفوف مصر المقاصة، الذي تألق في صفوفه منذ الانتقال له.

المهاجم الغاني سجل 10 أهداف هذا الموسم رفقة مصر المقاصة، خلال 25 مباراة لعبها.

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