أجايي: أتوقع نهائي كأس أمم إفريقيا بين نيجيريا وتونس

أجايي سعيد بتأهل نيجيريا إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر النيجيري جونيور أجايي، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى دور الربع نهائي، ببطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك خلال تواجده في معسكر فريقه المقامة بإسبانيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يجمع بين أجايي وزميله بالفريق الأحمر أحمد الشيخ.

الشيخ وجه له سؤالًا، لماذا أنت سعيد بفوز منتخب نيجيريا؟، ليرد أجايي قائلًا: "نعم أنا سعيد لأنني نيجيري".

🇿🇦 صاحب هدف الفوز يرى أن منتخب مصر كان محظوظًا🗣️



هل توافقه الرأي🤔#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/pcujVlEwxX — جول مصر (@goaleg) July 7, 2019

أحمد الشيخ مازح أجايي وقال له: "أنت نيجيري؟ لا أنت مصري"، وذلك خلال معسكر الفريق الإعدادي في إسبانيا.

أجايي توقع أن تجمع المباراة النهائية، بين منتخبي نيجيريا وتونس، وذلك في البطولة المقامة بمصر حتى 19 يوليو الجاري.

منتخب نيجيريا صعد إلى دور الربع نهائي بأمم إفريقيا، بعد الفوز على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواجه جنوب إفريقيا.