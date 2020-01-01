جونسون: بصمة موسيماني كبيرة في فوز المحلة .. وهذه طبيعة إصابة السولية

الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على المحلة بثلاثية نظيفة

تحدث كافين جونسون المدرب العام لفريق الأهلي المصري عن الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

جونسون هو من قاد المباراة من الملعب اليوم، بسبب غياب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال جونسون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "موسيماني كان حاضرًا دائمًا معنا أثناء المباراة أيضًا بشكل خفي، وبكل تأكيد له بصمة في الفوز".

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وأضاف المدرب العام للأهلي: "في الشوط الأول لم نكن نقدم أداءًا جيدًا، وغزل المحلة ظهر بطموح وهدد المرمى في أكثر من مناسبة".

وتابع جونسون: "إصابة السولية من الأربعاء الماضي وتعافى منها ولكن في الإحماء شعر بالألم في قدمه مرة أخرى".

الأهلي تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف، بعد الفوز على مصر للمقاصة وغزل المحلة على الترتيب.