هيجواين: ساري سيعيدني لأفضل مستوياتي

النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب تشيلسي الجديد يؤكد أن تجربته مع ساري في صفوف البلوز ستعود عليه بالنفع وستعيده لأفضل ما لديه من مستوى.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب تشيلسي الجديد عن سعادته لتواجده في صفوف البلوز رفقة المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن ساري سيساعده على استعادة مستواه المعهود.

وقال هيجواين: "هو مدرب استطاع أن يخرج أفضل ما لدي من قبل، وأنا أعرفه بشكل جيد للغاية كما أنه يعرفني بنفس الطريقة تمامًا".

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وأضاف: "أتمنى أن نعود لذلك المستوى الذي كنا عليه سويًا من قبل، هذه هي الخطة الحالية، فساري يساعدني كثيرًا ويعرف طريقة لعبي ويعلم كيف يخرج أفضل ما لدي".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية لكوني انضممت لصفوف تشيلسي، هو نادي مذهل ولديه ملعب رائع، التجربة كلها جيدة، أتمنى مع مرور الوقت أن يحقق هذا الفريق كل ما يسعى له من أهداف".

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واختتم تصريحاته: "ليس لدي ما أثبه لأي شخص فأنا لاعب دومًا ما أحاول أن أقدم أفضل ما لدي داخل الملعب، وأسعى طوال الوقت للتطور".