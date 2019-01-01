جوندوجان يرشح ليفربول للعبور على حساب بايرن ميونيخ

نجم مانشستر سيتي إيلكاي جوندوجان يرشح ليفربول للعبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الألماني إيلكاي جوندوجان إن ليفربول سيكون المرشح للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ.

ومن المنتظر أن يحل بايرن ميونيخ ضيفًا على ليفربول غدًا الثلاثاء في إطار لقاء الذهاب من قمة مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبخصوص ذلك، قال النجم الألماني إيلكاي جوندوجان إن ليفربول يمتلك حظوظًا أعلى من بايرن ميونيخ للوصول إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وأضاف جوندوجان: "أعتقد أن وجود يورجن كلوب في ليفربول سيكون عامل القوة الأول لدى الريدز من أجل تجاوز بايرن ميونيخ"

وتابع: "عملت مع يورجن كلوب وأعلم كيف يفكر هذا الرجل في مثل هذه المواجهات الكبرى، هو يجيد التعامل مع هذه المواقف بشكل مبهر"

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يذكر أن يورجن كلوب كان أحد مكتشفي موهبة إيلكاي جوندوجان، حيث قدم النجم الألماني معه أعلى مستوياته في بوروسيا دورتموند.