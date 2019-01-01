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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوندوجان عن مستقبله: لا يزال هناك عام في عقدي

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Getty Images
الألماني لا يبالي بالمستقبل حتى الآن..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي عدم قلقه حيال مستقبله مع الفريق.

وقال جوندوجان لبيلد الألمانية:"لا يزال هناك الوقت الكافي للتفكير في الوضع وإعادة إجراء النقاشات بشكل أكثر كثافة".

وأضاف:"في الأشهر الماضية كنت أود التركيز على مبارياتي الباقية، مستواي والنتائج أظهرت أن هذا هو الطريق الصحيح".

وتابع:"لا يوجد وقت نهائي لي، أنا هادئ لأن عقدي لا يزال جارياً لموسم كامل".

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يذكر أن مانشستر سيتي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على واتفورد 6-0، ليضيفه إلى البريميرليج وكأس الرابطة.

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