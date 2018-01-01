جوندوجان يساند ستيرلينج: عشت نفس الأمر وأعرف صعوبته

ستيرلينج عانى من العنصرية في لقاء تشيلسي الأخير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ساند إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، زميله بالفريق رحيم ستيرلينج بعد واقعة الهتافات العنصرية ضده في مباراة تشيلسي الأخيرة.

وتعرض تشيلسي لهجوم مزعوم من قبل مجموعة من جماهير تشيلسي بسبب لون بشرته أثناء المباراة مع مانشستر سيتي السبت الماضي.

وقال جوندوجان للمراسلين: "يجب أن نتعامل مع الأمر لأنه ليس سهلاً، عشت شيء مشابه الصيف الماضي وأعرف الشعور والألم". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

وأضاف: "لا تملك خياراً إلا أن تظل قوياً وتعبر تلك الفترة وتقدم الأفضل في الملعب وتبقى ناجحاً".

رونالدو: مباراتان لا يسمح جمهور يوفنتوس بخسارتهما

⚡️ “المرشحون لجوائز "الأفضل" هذا العام من الاتحاد الإفريقي.. 🔝”https://t.co/U5rszlymAh — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

إنفانتينو: الجميع يرحب بفكرة 48 فريقاً في كأس العالم 2022

وواصل الألماني ذو الأصول التركية: "ستيرلينج كان طبيعياً الأيام الأخيرة، وضح موقفه عبر إنستجرام، لا أعرف إذا كان بحاجة لقول المزيد".

وختم: "ما حدث أمر لا ينتمى لأي مكان في العالم، تلقى مساندة كبيرة وأعجبتني ردة فعل تشيلسي، هذا شيء يجب أن نحاربه جميعاً".

وكان جوندوجان قد عرضه للهجوم الصيف الماضي بعد صورته هو وزميله بالمنتخب مسعود أوزيل مع الرئيس التركي قبل كأس العالم الأخيرة.

ويلعب مانشستر سيتي مساء السبت أمام إيفرتون في افتتاح لقاءات الجولة السابعة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.