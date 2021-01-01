جوندوان: جوارديولا أبهرني، وتمنيت اللعب مع تشافي وإنييستا

إلكاي جوندوان نجم فريق مانشستر سيتي يشيد ببيب جوارديولا مديره الفني ويؤكد أنه تمنى اللعب مع تشافي وإنييستا.

أشاد اللاعب الألماني إلكاي جوندوان نجم فريق مانشستر سيتي بمديره الفني الإسباني بيب جوارديولا وبما يقدمه مع متصدر الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في حوار خاص مع جول وسبوكس، وكشف خلاله جوندوان أنه تمنى اللعب بجوار تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا نجما وسط برشلونة السابقين.

وقال جوندوان: "كنت أحب لو لعبت مع تشافي وإنييستا لقد أثروا على برشلونة بشكل واضح لسنوات طويلة، وأيضًا حاولت أن أتعلم منهما قدر الإمكان".

وأضاف: "عندما وصل ذلك الثنائي لأفضل فترات مسيرتهما الكروية كنت أتمنى أن أكون اللاعب الثالث بجوارهما في منتصف الملعب، لكن في النهاية لا يمكنني أن أشكو، فقلد لعبت بجوار الكثير من النجوم العظماء سواء في بوروسيا دورتموند أو مانشستر سيتي أو المنتخب الألماني".

وأردف عن بطولة كأس الأمم الأوروبية: "لا أتمنى أن أكون بين هؤلاء الذين سيتخذوا القرار في الأسابيع المقبلة، سنرى كيف تتطور الأمور، لكن في الوضع الحالي سيكون من الصعب أن تقام في أكثر من دولة، ربما نرى البطولة تقام بنفس طريقة دوري الأبطال في الموسم الماضي، ومرت الأمور بسلاسة".

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وأكمل عن مستقبله: "لدي المعلومات الخاصة بكيفية سير الإجراءات لأكون مدربًا، الأمر تجاوز كونه مجرد فكرة في رأسي، فلقد تعلمت الكثير بسبب العمل مع بيب جوارديولا ويورجن كلوب وتوماس توخيل".

وأردف: "في الموسم الأول شعرت بالانبهار بسبب جوارديولا وسرعة استعياب الفريق لطريقته، سبق وقال الجميع أن جوارديولا لا يستطيع قيادة أي فريق لأكثر من ثلاث سنوات، وأظن أنه أثبت خطأ تلك الكلمات".

جدير بالذكر أن جوندوان كان قد قدم مستويات طيبة للغاية رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل الألماني 11 هدفًا وصنع هدفين في الدوري الإنجليزي حتى الآن.