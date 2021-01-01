مانشستر سيتي

جوندوان: الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا أقل الشرين لنا كلاعبين مقارنة بدوري السوبر الأوروبي!

عمر خليل
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Ilkay Gundogan Manchester City
Getty Images
حديث مهم من الألماني..

شنّ إلكاي جوندوان، لاعب مانشستر سيتي، هجومًا ضاريًا على مسؤولي كرة القدم في العالم، متسائلًا "هل لا يشعر أحد بنا كلاعبين؟".

تصريحات الدولي الألماني أتت على خلفية الإعلان عن الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يزيد فيه عدد مباريات كل فريق.

وبالنسبة لجوندوان، فإن شكل دوري الأبطال "أقل الشرين" مقارنة بشكل دوري السوبر الأوروبي المزعوم، غير أنه انتقد ما سيترتب على أي منهما من إراهق للاعبين.

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جوندوان كتب عبر حسابه على تويتر "مع انتهاء أمر دوري السوبر الأوروبي، هل يمكننا إن سمحتم الحديث أيضًا عن التنسيق الجديد لدوري أبطال أوروبا؟".

كما أضاف "المزيد والمزيد من المباريات، ألا يفكر أحد فينا كلاعبين؟".

وواصل لاعب بوروسيا دورتموند السابق حديثه قائلًا "شكل دوري أبطال أوروبا الجديد فقط هو أهون الشرين مقارنة بدوري السوبر الأوروبي".

وأتم "شكل دوري أبطال أوروبا يعمل الآن بشكل رائع وهذا هو السبب في أنه أكثر منافسات الأندية شعبية في العالم بالنسبة لنا نحن اللاعبين والمشجعين".

الجدير بالذكر أن دوري الأبطال سيتوسع ليشمل 36 ناديًا بدلًا من 32 بداية من 2024 مع إلغاء دور المجموعات وزيادة عدد مباريات كافة الأندية.

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