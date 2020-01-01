جوندوان بعد تدمير مانشستر يونايتد: القادم أفضل

الدولي الألماني يتوعد الشياطين الحمر قبل إياب ملعب "الاتحاد"

أثنى لاعب وسط مانشستر سيتي إلكاي جوندوان على أداء فريقه في مباراة ديربي المدينة أمام مانشستر يونايتد، التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد".

ونجح الفريق السماوي في سحق جاره في العاصمة الثانية بثلاثية مقابل هدف، ليقطع السيتي شوطًا كبيرًا نحو الوصول لنهائي كأس كاراباو، قبل مباراة إياب الدور نصف النهائي، التي سيستضيفها ملعب "الاتحاد" في الموافق الـ29 من الشهر الجاري.

وكان فريق الفيلسوف بيب جوارديولا، قد أظهر ردة فعل لا بأس بها، منذ هزيمة ديربي الشهر الماضي، بتحقيق الفوز في ثماني مباريات من أصل تسعة، باستثناء الهزيمة المفاجئة أمام ولفرهامبتون، بعد طرد الحارس إيدرسون في بداية المباراة.

وبعد الثلاثية، قال اللاعب الألماني في تصريحات صحفية "شعرت أننا كنا نستطيع تقديم أفضل من ذلك، باستغلال أفضل للفرص التي أتيحت لنا، لكن بوجه عام، كانت مباراة رائعة، ولا أريد أن أشكو من الأداء في الشوط الأول".

وأضاف "كانت نتيجة مهمة قبل مباراة العودة، ويبدو لي أنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا، لكن مانشستر يونايتد لم يخرج من البطولة بعد، وأعتقد إذا لعبنا بنفس الأداء، لن يكون لديهم أي فرصة في لقاء الإياب".

وتابع حديثه عن عواقب الهزيمة أمام الشياطين في ديربي الدور الأول للبريميرليج "كانت هزيمة مؤلمة لنا، ومن الممكن أن تخسر هذه المباراة لأنها واحدة من أهم المباريات سواء على ملعبنا أو خارجه، وأتصور أن مانشستر يونايتد لا يزال من الأندية الرائعة ويضم مجموعة من اللاعبين الجيدين وبإمكانهم الفوز على أي فريق".

وعاد للحديث عن فريقه "لكننا نستطيع أن نحقق نتائج أفضل، خسرنا الديربي في الدوري، وقلنا لأنفسنا أننا نريد تحقيق نتائج أفضل، وبالنسبة لي. أحاول دومًا البدء من الصفر، حيث أتعامل مع كل مباراة على أنها تحدٍ جديد".

وعما تغير في مانشستر سيتي قبل وبعد هزيمة ديربي الشهر الماضي، قال "لا يوجد شيء مهم قمنا بتغييره، فقد أردنا تحقيق ما نريده، وكنا نعلم أن الشهر الماضي سيكون صعبًا لأهمية كل مباراة بالنسبة لنا، وقد شعرنا في الشوط الثاني بتأثير لعب مباراة كل ثلاثة أيام".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب أندية البريميرليج برصد 44 نقطة، متأخرًا بـ14 نقطة كاملة ومباراة أكثر من المتصدر ليفربول، وذلك قبل مواجهة أستون فيلا على ملعب "فيلا بارك" في عطلة نهاية الأسبوع ضمن منافسات الجولة الـ22.