جوميس يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد قرار حرمانهم من دخول المباريات

أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس عن إقامة جميع مباريات في مختلف المسابقات الرياضة

وجه اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي رسالة خاصة إلى جماهير الزعيم بعد قرار وزارة الرياضة السعودية بعدم لعب مباريات الدوري السعودي للمحترفين في حضور الجماهير.

وغرد اللاعب الفرنسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "I will miss you Lion @Alhilal_FC"، مع نشر صورة له مع جماهير الفريق في أحدى المباريات.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس عن إقامة جميع مباريات في مختلف المسابقات الرياضة، بدون جماهير، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيانًا صحفيًا :"تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد، في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة، على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة حفاظا على سلامة المواطنين.

وتابع البيان: "بناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية على سلامة الجميع ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصا في الاماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية فقد تقرر تعليق الحصور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبار من يوم غد السبت وحتى إشعار آخر على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة".

يُذكر أن نادي الهلال يلتقي مساء اليوم على ملعبه أمام نادي الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.