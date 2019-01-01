جوميس يثير استياء جمهور الهلال قبل كلاسيكو الأهلي

يبدو أن الأسد الفرنسي لا يعبأ بلقاء الكلاسيكو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شن جمهور الهلال السعودي هجومًا على الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، قبل لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت المملكة، سيشارك جوميس أساسيًا في المباراة وفقًا للتشكيل الرسمي الذي تم الإعلان عنه عبر حساب الهلال الرسمي على "تويتر".

صورة | تيفو جمهور الأهلي في كلاسيكو الهلال - رسالة دعم لبرانكو

الفرنسي أثار استياء الجمهور، إثر قيامه بالرد على التهاني التي وصلته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة ذكرى ميلاده.

وقبل دقائق قليلة من المباراة، رد جوميس على تهنئة أندية السابقة؛ جلطة سراي التركي ومارسيليا الفرنسي، بجانب إعادة نشر تغريدات من مباركات الجماهير، ليهاجمه الجمهور ويطالبه بالتركيز في اللقاء المهم.

جاءت أحد تعليقات الجماهير: "اترك الجوال، وركز بالملعب، وسنصمم لك مقاطع فيديو أفضل من هذه، المهم أن نفوز اليوم".

خل الجوال وركز في الملعب ونصمم لك مقاطع أحسن من هذي المهم خلصها اليوم . — M (@M__102010) August 6, 2019

الأسد الفرنسي أتم اليوم الثلاثاء، عامه الـ34، حيث أنه من مواليد السادس من أغسطس 1985.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.