جوميس: ما حدث للهلال حدث ليوفنتوس وليفربول .. لن نستسلم

المهاجم الفرنسي يتحدث عن الفوز على الفتح والمنافسة على لقب الدوري

أكد الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال، على أن فريقه لن يستسلم في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الصدارة هي هدفه الأكبر مع الزعيم.

الهلال حقق الفوز على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جوميس قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لن نستسلم في صراع الدوري، نحن الهلال ودائمًا ما نقدم كل ما لدينا، من أجل الحفاظ على الشعار الذي ينتمي لهذا الكيان العظيم".

المهاجم الفرنسي تابع: "لا نبحث عن الأعذار، الفرق الكبيرة دائمًا ما تتعثر مثل يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ولكن نسعى لتحقيق الأفضل دائمًا".

بافيتمبي واصل: "الفوز على الفتح جاء للرد على المشككين في قدرات لاعبي الهلال، بعد خسارة المباراة الماضية، ويتبقى أمامنا 9 جولات كاملة على نهاية الدوري، والفرصة أمامنا كبيرة لتحقيق اللقب".

واختتم جوميس تصريحاته قائلًا: "فوز الهلال وتصدره لترتيب الدوري، أهم من صدارة هدافي الدوري السعودي أو الحصول على لقب الحذاء الذهبي، لأن العمل الجماعي أهم شيء بالنسبة لنا".

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الهلال رفع رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثاني، خلف الشباب صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة، حيث يتبقى لليث الأبيض مباراة.