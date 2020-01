جوميس للاعبي السعودي الأوليمبي: فخور بكم وأتمنى اللعب بجواركم

وجه الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ محترف الهلال السعودي، رسالة إلى لاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، معربًا عن فخره بما قدموه طوال مشوار كأس آسيا تايلاند 2020.

الأخضر الأوليمبي خسر لقب البطولة اليوم الأحد، بعدما تلقى الهزيمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدف وحيد في الأشواط الإضافية، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف. (طالع تقرير المباراة)

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جعلتمونا فخورين بكم طوال مشوار البطولة، أود أن ألعب بجوار أو ضد الكثير منكم، لكن لا تنسوا أن تحترمونني وتتركوني أحقق الفوز".

وأضاف: "أتمنى لكم مسيرة ناجحة في الملاعب وطويلة الأمد".

You made us proud throughout the competition.

I would love to be able to play with or against most of you.

But don't forget to respect the old one and let me win 😉

I wish you all beautiful and long prolific careers.🙏🏿💚 @SaudiNT pic.twitter.com/v7uGWptzDB