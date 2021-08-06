جوميس، فييتو والدوسري .. من يدفع ثمن تعاقد الهلال مع بيريرا؟

الهلال نجح في حسم الصفقة الكبرى لصالحه

نجح الهلال أخيرًا في ضم ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون بعد أسابيع طويلة من المفاوضات الشاقة، وقد أعلن النادي السعودي عن انضمام اللاعب البرازيلي رسميًا ظهر اليوم الجمعة.

بيريرا هو الأجنبي الثامن في صفوف الهلال حاليًا، ولذا النادي مطالب بالتخلي عن أحد أجانبه ليُسجل البرازيلي الجديد في قائمته المحلية، ويبدو سيباستيان جيوفينكو الأقرب للرحيل، خاصة في ظل الحديث عن رغبة باوك اليوناني في ضمه بناءً على طلب المدرب رازفان لوشيسكو، والذي سبق أن عمل مع الإيطالي في الهلال وتُوجه معه بدوري أبطال آسيا 2019.

أين يلعب بيريرا؟

صاحب الـ25 عامًا يُجيد اللعب في كافة المراكز الهجومية ضمن طريقة لعب 4-2-3-1، ولكنه يُفضل التواجد كجناح أيمن ومن ثم كصانع لعب، مع قدرته على التواجد في خانة الجناح الأيسر والمهاجم المتحرك.

وخاض بيريرا 75 مباراة في خانة الجناح الأيمن أحرز خلالهم 19 هدفًا وصنع 18، فيما لعب 50 مباراة سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 20، وأخيرًا لعب جناح أيسر 36 مباراة سجل بهم 8 أهداف وصنع 9 أهداف.

خلال الموسم الماضي، شارك بيريرا في خانة الجناح الأيمن 15 مباراة، وصانع لعب 13 مباراة وجناح أيسر 3 مباريات، بجانب كمهاجم ثانٍ ومباراة أخرى كلاعب وسط أيمن.

من يدفع ثمن التعاقد مع بيريرا؟ أين سيلعب مع الهلال؟

إن طبقنا ما سبق على الهلال ومستقبل بيريرا معه، نجد أنه يُهدد 3 لاعبين موجودين في الفريق حاليًا، وهم أندريه كاريلو الجناح الأيمن ولوسيانو فييتو صانع اللعب وسالم الدوسري الجناح الأيسر، هذا بافتراض الرحيل المرتقب للإيطالي جيوفينكو.

الهلال من الصعب أن يستعبد كاريلو من حساباته، نظرًا لأدائه الرائع والثابت مع الفريق وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، وبالمقارنة بين الدوسري وفييتو نجد أن الثاني يُمثل الحلقة الأضعف في تلك المقارنة ولذا هو المرشح الأبرز للخروج من التشكيل الأساسي لحساب بيريرا.

هذا كله كان يمكن الحديث عنه قبل دخول موسى ماريجا الصورة! ماريجا في حال بقاء بافيتمبي جوميس من المتوقع أن يلعب كمهاجم ثانٍ خلف الفرنسي أو حتى بجانبه ضمن طريقة لعب 4-4-2.

ماريجا يمتلك القدرة على اللعب كمهاجم متقدم كذلك، أي بدلًا من جوميس .. وإن لعب هكذا، سيُوجد المساحة اللازمة للبرازيلي في التشكيل الأساسي.

المؤكد أن الهلال لم يتعاقد مع ماريجا ليُجلسه على مقاعد البدلاء، وبالتالي مكانه كذلك، بجانب كاريلو، مضمون في التشكيل الأساسي، حتى لو تغيرت طريقة اللعب إلى 4-4-2.

ملخص ما سبق أن واحد من اثنين سيدفع ثمن دخول بيريرا التشكيل الأساسي للهلال، إما الدوسري بحيث يتواجد البرازيلي كجناح أيسر ويلعب ماريجا وجوميس معًا في الهجوم، أو جوميس بتواجد ماريجا كمهاجم وخلفه بيريرا كصانع لعب.

ما الحل الأفضل للهلال؟

أفضل الحلول أمام الهلال التخلي عن جوميس ورحيله عن الفريق، والزج بماريجا بدلًا منه في مقدمة الهجوم، على أن يلعب خلفه بيريرا وكاريلو والدوسري، ويبقى فييتو بديلًا للثلاثي خلف المهاجم.

رحيل جوميس سيمنح الهلال فرصة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، وعلى الأرجح سيكون حارس مرمى لحاجة الفريق ولإصرار المدرب ليوناردو جارديم على ضم واحد ليلعب بدلًا من عبد الله المعيوف.

ومن ثم وحال سنحت فرصة جيدة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، قد يتخلى الهلال كذلك عن فييتو ويضم لاعب أجنبي آخر في مركز مختلف، في الدفاع أو وسط الملعب.

بقاء جوميس في الهلال بعد التعاقد مع ماريجا وبيريرا يبدو صعبًا جدًا، وقد يخلق مشاكل كبيرة في غرفة تغيير الملابس من حيث التنافسية الشديدة التي قد تتحول إلى نقطة سلبية، وكذلك داخل الملعب من حيث تداخل الأدوار بين اللاعبين.

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