جوميس: فضلت الهلال على الجميع .. وهذه رسالتي لجماهيره

أكد الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي السابق على تقديره الكبير للفترة التي قضاها في صفوف "الزعيم"، وأنه سيفتقد جماهيره بشكل كبير.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه مع برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج عبر قناة إم بي سي أكشن.

ماذا قال جوميس؟

في بداية تصريحاته قال الفرنسي: "أنا متأثر للغاية لأنها لحظة وداع للجماهير، لكن أنا أشعر أنها كانت قصة حب حقيقية، ليس فقط مع الهلال، لكنها قصة حب كبيرة لهذا البلد العظيم، المملكة العربية السعودية، التي أشعر أنني أحبها من كل قلبي".

وأضاف: "ما أحببته في السعودية هو الضيافة، السعوديون أناس لهم قلوب كبيرة للغاية، مستعدون للعطاء الكبير، لقد لمست ذلك بنفسي".

وتابع: "حين تحدثت مع تركي آل الشيخ الذي كان سببًا في انتقالي إلى السعودية للمرة الأولى، تحدث معي رياضيًا، وأن يجلب لقب دوري أبطال آسيا إلى الرياض".

هل وصلت عروض إلى جوميس من السعودية قبل الهلال؟

وتطرق جوميس في حديثه إلى حقيقة أنه تلقى عرضًا من نادٍ سعودي آخر قبل الانتقال إلى صفوف الهلال.

وقال الفرنسي: "نعم كان هناك عروض كثيرة من أندية سعودية أخرى، لكن قبل أن أحضر لم أكن قد انتهيت من قصتي مع نادي جلطة سراي، ولم أكن لأتركه إلا من أجل نادٍ أكبر".

وأضاف: "مشروع إعادة دوري أبطال آسيا إلى الهلال كان جذابًا وطموحًا، بعد أن أخفق مرتين في الظفر به بسبب النقص في الشخصية لدى المهاجمين، ولذلك قررت الانتقال إليه"

ما هي تفاصيل رحيل جوميس عن الهلال؟

وتابع: "الهلال فريق يملك الشغف والرغبة الكبيرة في الفوز، وهو أمر يظهر على جماهيره".

هل خطط جوميس لرحيله عن الهلال في يناير؟

وتعليقًا على تصريح سابق له بأن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 هو الأخير له مع الهلال، قال جوميس: "لم أكن أعلم أنني سأرحل عن الفريق يناير، لكن عقدي كان سينتهي بعد ستة أشهر، وكنت مستعدًا لأنني حققت كل الأحلام الخاصة بي والنادي".

وأضاف: "في الحياة هناك دورات، وكانت دورتي مع الهلال قد انتهت، وكنت أحتاج إلى تغيير، والهلال أيضًا يحتاج لطاقة جديدة في الفريق، لأنه كما تعرفون أنا أسد، ومزاج الأسد يتغير كثيرًا".

ما هي اختلافات الهلال مع جارديم؟

وتطرق الحديث إلى أسلوب إدارة البرتغالي ليوناردو جارديم لنادي الهلال فنيًا، وقال جوميس عن ذلك: "كل المدربين الذين عملت معهم في الهلال كان لهم أسلوب مختلف".

وأضاف: "جارديم له أسلوب مختلف، لكن ما نطلبه من المدرب في الهلال هو الفوز، وهو فاز ببطولتين، من بينها دوري الأبطال وهي الأهم بالنسبة إلى النادي، لأنها تدل على أن الهلال هو أفضل فريق في آسيا".

وتابع: "بعد ذلك واجه جارديم صعوبات، لكنه مدرب كبير، وليس عليه أن يثبت ذلك، لكن كل بطولة لها ظروفها، والبطولة في السعودية مختلفة عما نجده في أوروبا".

من هم أفضل ثلاثة لاعبين سعوديين شاهدهم جوميس؟

تحدث جوميس أيضًا عن أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في السعودية، وقال دون تردد: "محمد الشلهوب".

وأضاف: "هناك مواهب عظيمة في السعودية، لن أستطيع ذكر ثلاثة فقط، لأن هناك الكثير من اللاعبين الرائعين".

وتابع: "لكنني أحب سلمان الفرج وسالم الدوسري، لكن هناك مواهب صاعدة كثيرة، وهناك لدي المنافسين مثل النصر والشباب والاتحاد الكثير من اللاعبين المميزين".

من هو بطل الدوري السعودي في الموسم الحالي؟

وتحدث جوميس أيضًا عن المنافسة الكبيرة على لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي، وأكد أن الهلال قادر على حسم اللقب في النهاية.

وقال الفرنسي: "هذا الدوري شديد التنافسية، لا الهلال ولا النصر ولا الشباب ولا الاتحاد لديهم القدرة على الفصل بأنهم سيفوزون بدون صعوبات".

وأضاف: "هذا الدوري مرتفع المستوى، والجميع يتنافس على مستوى كبير، ولذلك أقول أنه لا يمكن حسم اللقب بسبب التنافسية الشديدة والصعوبة فيه".

وتابع عن البطل المتوقع للموسم الحالي، بعيدًا عن الهلال: "أنا لست لاعب في الهلال الآن، لكنني مشجع كبير للفريق، وأتمنى من كل قلبي أن يحصل الهلال على اللقب، لكن الاتحاد والشباب لديهما فرصة وينبغي أن نشجعهم إذا ما حققوا اللقب".

وأكمل: "الشباب في الموسم الماضي قدم موسمًا عظيمًا، وكان يمكنهم الفوز لولا الافتقاد إلى الخبرة، والاتحاد فريق عظيم، يملك جماهيرية كبيرة، وعانوا كثيرًا لأن الفريق لم يكن في المكانة التي يستحقها، وأنا سعيد لأرى أن الاتحاد قد استعاد مكانته".

ما هي رسالة جوميس إلى جماهير الهلال؟

وفي ختام حديثه وجه جوميس رسالة إلى جماهير الهلال قال فيها: "أود أن أقول لكم شكرًا من القلب، لن أجد ما يمكن أن يوفي الشكر الذي تستحقونه، لقد حصلت منكم على الكثير من الحب، وكنتم مثل الأسرة لي، في أوقاتي الجيدة والسيئة، وكان ذلك دافعًا لأقدم أفضل ما لدي لأجعلكم سعداء".

في رسالة الوداع الأخيرة .. بالدموع قوميز: شكرًا من القلب على كل ما قدمتموه لي ، كنتم عادلين مثل الأسرة الواحدة وحصلت على الدافع لتقديم المزيد .. الآن أنا أرحل وأنا أفضل وفخور بأني الأسد السعودي ولن أنساكم أبدًا#قوميز_في_اكشن#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/84UCvflvgO — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 26, 2022

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