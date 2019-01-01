جوميس يكشف موعد عودته للعب مع الهلال

المهاجم الفرنسي أجرى جراحة لأصبعه الخميس الماضي

أجرى بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال عملية جراحية في دبي لتثبيت أصبع الإبهام بعد تعرضه للكسر خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

الهلال نجح في الفوز على منافسه في عقر داره ملعب سايتاما 2002 بثنائية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس ليحصد لقب دوري أبطال آسيا بنتيجة إجمالية 3-0 بعدما كان قد حقق الفوز ذهابًا في الرياض بهدف أندريه كاريلو.

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المهاجم الفرنسي أجرى تلك الجراحة في دبي يوم الخميس الماضي لكنه طمأن جمهور الهلال على حالته الصحية مؤكدًا قدرته على العودة للتدريبات هذا الأسبوع حسبما أبلغه الطبيب المتابع لحالته.

وقال جوميس لصحيفة الرياضية السعودية " ذكر لي الطبيب أن الأصبع يحتاج إلى أسبوع لتثبيته مع إمكانية عدم التوقف عن أداء التدريبات مع الفريق”.

أضاف "من المحتمل مشاركتي في لقاء الجبلين".

الهلال استأنف تدريباته يوم أمس السبت بعد العطلة التي حصل عليها اللاعبون من الجهاز الفني، ذلك استعدادًا لمواجهة الجبلين ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين في الرابع من ديسمبر القادم.