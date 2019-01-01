جوميس: خطوة واحدة أخرى نحو اللقب

الهلال يسعى للتتويج باللقب الغائب

علق الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي على فوز فريقه على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمس السبت.

وحقق الهلال الفوز على نظيره أوراوا الياباني، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جامعة الملك سعود"، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو.

وأكد جوميس أن مازال هناك خطوة أخرى نحو التتويج باللقب، ملمحًا إلى أهمية مباراة العودة أمام أوراوا الياباني، وصعوبة المنافس على أرضه.

وقال جوميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب الفوز الغير مطمئن للهلال على أوراوا: "خطوة واحدة أخرى".

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ويكفي الهلال التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف واحد ولكن يجب أن يسجل الزعيم، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب ما يقرب من 19 عامًا.