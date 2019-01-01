جوميس يشارك في تدريبات الهلال بعد أيام ويلحق بالنهائي الآسيوي

جوميس يعود لتدريبات الهلال بعد الإصابة

ينتظم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، في تدريبات فريقه بعد ثلاثة أيام، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية، أنه يحتاج إلى راحة قصيرة.

جوميس غادر مباراة ديربي الرياض، بين فريقه الهلال والنصر، والتي أقيمت مساء أمس الأحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الراحة التي يحتاجها جوميس للعودة إلى التدريبات الجماعية، ليست بقصيرة، حيث يحتاج فقط إلى 3 أيام للراحة.

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جاء ذلك وفقًا للفحوصات الطبية التي أجراها جوميس اليوم الإثنين، والتي بينت أنه يحتاج إلى راحة قصيرة.

المهاجم الفرنسي سيلحق بمواجهة فريقه الهلال أمام أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامة مباراة الذهاب فيه يوم 8 نوفمبر المقبل في الرياض.

الهلال خسر أمس الأحد على يد غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ديربي الرياض.