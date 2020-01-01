جوميس: بعد الدوري والآسيوية ,, كأس الملك يلوح في الأفق

المهاجم الفرنسي يوجه رسالة حماسية لجماهير الهلال.

حرص الفرنسي، بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على توجيه رسالة مهمة لجماهير ناديه، قبل استئناف الفريق مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

جوميس نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورتين له، أثناء وجوده بجوار كرسي أبيض اللون، يحمل قميصه رقم 18.

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وعلق جوميس على الصورتين قائلًا: "هذا الكرسي رمزًا للتفاني والعمل الجاد الذي أقدمه لنادي الهلال".

وتابع: "لا أستطيع أن أعبر عن قوة شعوري عندما أجلس على هذا الكرسي".

This chair is a symbol of my dedication to the club and hard work.



I cannot express the strength of my feelings when I settle in.



After winning the MBS’League and the Asia’Champions league, the King’ is on the horizon.



Glory is blue and always will be.#TheLionKing 👑💙🇸🇦 pic.twitter.com/vQCQbPfbSI — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 13, 2020

وواصل: "بعد التتويج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا، أصبح كأس الملك يلوح في الأفق، المجد أزرق وسيظل دائمًا".

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الهلال سيواجه فريق باختاكور مساء غدٍ الإثنين، على ملعب "استاد الجنوب"،بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة القارية.

ونجح الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، بالدور النهائي.