جوميس: سنفعل المستحيل لمواجهة ليفربول في نهائي مونديال الأندية

المهاجم الفرنسي يتحدث عن تطلعات الهلال في كأس العالم للأندية.

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على أن فريقه لن يكون ضيف شرف في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر ديسمبر الجاري.

جوميس قاد الهلال للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، في النهائي القاري الذي جمع بينهما.

المهاجم الفرنسي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": "الهلال أفضل أندية آسيا، ومنحني كل الحب والاحترام، وعندما تعيش في هذه الأجواء في أي فريق تلعب له، تقدم كل ما لديك كمهاجم لتحقيق الأهداف".

بافيتيمبي تابع: "أحاول أن أضع كامل خبراتي مع الهلال، من أجل خدمة الفريق، لأن هذا ما فعلته مع كل الأندية التي لعبت لها في مشواري".

مهاجم الهلال أردف: "عملت على تسجيل كل هذه الأهداف مع الزعيم، سواء من الناحية التكتيكية أو الفنية أو البدنية، لأن المحضرون البدنيون يساعدوني كثيرًا".

وواصل: "الهلال لعب ثلاث نهائيات في السنوات الأخيرة، وكنا ننهزم في كل مرة في المباراة النهائية، لهذا قرر النادي استقدام بعض اللاعبين من أجل التتويج بمنافسة دوري أبطال آسيا التي كانت الهدف رقم واحد للهلال."

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وعن مونديال الأندية قال جوميس: "هي منافسة رائعة وتليق بسمعة فريق كبير مثل الهلال السعودي، فكل أبطال القارات في العالم سيشاركون في هذه المنافسة الجميلة، ولهذا سنحضر جيداً لكي نقدم صورة جيدة عن الكرة السعودية."

واستطرد قائلًا: "سندخل البطولة كل لقاء على حدى وأولاً يجب التركيز على مواجهة نادي الترجي التونسي، فسندرس جيداً طريقة لعبهم، والأكيد أنهم فريق قوي لأنهم أبطال أفريقيا واستحقوا التواجد في كأس العالم للأندية."

واختتم بافيتيمبي حديثه قائلًا: "إذا واجهنا ليفربول فسيكون في المباراة النهائية، فأولاً علينا إزاحة الفريق التونسي، وفي حال التأهل سنعب أمام فلامينجو، وبعدها مواجهة ليفربول، لم لا؟ سنفعل المستحيل للوصول إلى النهائي، لكن حسب خبرتي في كرة القدم، يجب التفكير أولاً في لقاء الترجي التونسي الذي سنلعبه بكل قوة."

الهلال يستعد لمواجهة الترجي التونسي "بطل إفريقيا"، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، والمقرر له يوم 14 ديسمبر الجاري.