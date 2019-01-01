إصابة جوميس ليست مُقلقة

الفرنسي خرج مع بداية الشوط الثاني بديربي الرياض مصابًا

انتابت جماهير الهلال السعودي حالة من القلق عقب سقوط هدافهم الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، مصابًا خلال ديربي الرياض أمام النصر، لكن إصابته لا تدعو للقلق.

اللاعب خرج مع بداية الشوط الثاني، بعدما سقط مصابًا ونزل الإيطالي جيوفينكو؛ لاعب الوسط، بدلًا منه.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" فإن إصابة جوميس عبارة عن كدمة طفيفة في الركبة، وسيجري فحصًا آخر مساء غدٍ الإثنين، بمقر النادي للاطمئنان على حالته.

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يذكر أن العالمي تمكن من تعديل تأخره بهدف وحيد أمام الزعيم، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو، إلى فوز بثنائية، سجلها الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 14 نقطة في المركز الخامس من سبع مباريات، بينما تجمد الأزرق عند 19 نقطة في صدارة جدول الترتيب من ثماني مباريات.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للهلال الموسم الجاري، بعدما خسر في اللقاء الماضي أمام السد القطري بنتيجة 4-2، في إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، ليصعد للنهائي بالفوز في الذهاب 4-1.