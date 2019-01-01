جوميس: سعادتي ليست في تسجيل الأهداف بل عندما يفوز الهلال

مهاجم الهلال يتحدث عن الانتصار على العدالة بسبعة أهداف دون مقابل.

صرح الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، أن مباراة العدالة كانت مهمة بالنسبة للاعبي فريقه، وذلك من العودة إلى طريق الانتصارات.

الهلال حقق الفوز على العدالة بسبعة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جوميس قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "إذام لم نحقق الفوز على العدالة اليوم، كانت ستكون المباراة الثالثة على التوالي نفشل في الفوز، والعودة للانتصارات أمر مهم للغاية".

المهاجم الفرنسي تابع: "سعيد بالأداء الجماعي اليوم أمام العدالة، وأن كل المهاجمين سجلوا أهداف، والفوز اليوم سيكون بداية جديدة وقوية لنا".

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بافيتيمبي واصل: "الهلال يمتلك لاعبين على مستوى عالي سواء الأجانب أو المحليين، يجب نسيان هذه المباراة والتركيز في المباريات القادمة، وعلينا أن نبدأ من جديد والتركيز في كل مباراة واحترم الخصوم".

واختتم بافيتيمبي تصريحاته قائلًا: "سعيد بالتسجيل اليوم، ولكن السعادة الأكبر بانتصار الهلال، وفي بطولة دوري أبطال آسيا هناك بعض المباريات التي لم أسجل فيها، ولكن سعادتي كان في التتويج باللقب".

وسجل جوميس ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى العدالة، في المباراة التي انتهت لصالح الهلال بسبعة أهداف دون مقابل.