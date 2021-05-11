جوميس يسعى لمعادلة رقم السومة التاريخي في الدوري السعودي

نجم هجوم الهلال على أعتاب إنجاز جديد

سجل بافيتمبي جوميس هدفين من أهداف فريقه الخمسة ضد الشباب في المباراة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا ويُصبح على أعتاب إنجاز جديد يُعادل به الرقم القياسي المسجل باسم السوري عمر السومة.

فوز الهلال وضعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه و5 نقاط عن الاتحاد، قبل 4 جولات من خط النهاية.

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ما هو رقم السومة الذي يسعى جوميس لمعادلته؟

يمتلك عمر السومة مهاجم الأهلي رقمًا قياسيًا في دوري المحترفين السعودي يتمثل بكونه الوحيد الذي استطاع تخطي حاجز الـ20 هدفًا في الموسم لثلاثة مواسم مختلفة في البطولة.

العقيد سجل 22، 27 و24 هدفًا على الترتيب خلال مواسم 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 من الدوري السعودي، ولم يستطع لاعب آخر تكرار ذلك الإنجاز.

المهاجم الفرنسي لديه فرصة كبيرة لمعادلة هذا الإنجاز وحفظ اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، إذ وصل لهدفه الـ20 بالفعل هذا الموسم، وقد سبق أن أحرز في الموسم الماضي 27 هدفًا بجانب 21 هدفًا في موسم 2018-2019.

جوميس أصبح بحاجة إلى هدف واحد فقط يُحرزه خلال المباريات الأربعة الأخيرة في الدوري ليُعادل رقم السومة التاريخي.

كم مهاجمًا تخطى حاجز الـ20 هدفًا في الموسم في تاريخ دوري المحترفين؟

بجانب السومة وجوميس، نجح 5 مهاجمين آخرين في تخطي حاجز الـ20 هدفًا في موسم واحد من دوري المحترفين السعودي، وهم عبد الرزاق حمدالله وناصر الشمراني ومحمد السهلاوي ولياندري تاوامبا وفيكتور سيموس.

وقد نجح حمدالله والشمراني في تخطي حاجز الـ20 هدفًا مرتين في الدوري السعودي، ويبدو مهاجم النصر بعيدًا عن تكرار الإنجاز هذا الموسم، إذ لم يُسجل سوى 6 أهداف.

كم هدفًا أحرز جوميس في مسيرته مع الهلال؟

وصل جوميس إلى الهدف رقم 100 خلال مسيرته مع الهلال التي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من جلطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.

ويرى البعض أن جوميس لم يُسجل سوى 97 هدفًا لأن الاتحاد الآسيوي ألغى نتائج الهلال في دوري أبطال آسيا 2020 مما يعني حذف أهداف جوميس الثلاثة في البطولة من السجلات.

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