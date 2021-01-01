جوميس: الدوسري مبدع والمولد رائع .. أدعم جميع لاعبي منتخب السعودية

مهاجم الهلال يتحدث عن دعمه للمنتخب السعودي

أكد الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، على أنه يدعم جميع لاعبي المنتخب السعودي، وليس زملائه لاعبي الزعيم فقط مع الأخضر خلال المباريات الدولية.

المنتخب السعودي حقق انتصارًا كبيرًا على شقيقه الفلسطيني بخمسة أهداف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

جوميس قال خلال ظهوره لبرنامج "الدوري مع وليد": "مباراة المنتخب السعودي كانت جميلة وكنت سعيدًا بمتابعتها، خاصة بهذا الأداء الرائع وتسجيل الكثير من الأهداف".

المهاجم الفرنسي تابع: "جميع لاعبي المنتخب السعودي كانوا مبدعين، وليس سالم الدوسري فقط، وأيضًا فهد المولد سجل هدفًا رائعًا، فأنا أقوم بدعم جميع لاعبي الأخضر السعودي".

بافيتمبي جوميس واصل: "أدعم جميع لاعبي المنتخب السعودي من جميع الأندية مثل النصر والاتحاد وغيرهم، وليس زملائي لاعبي الهلال فقط".

وظهر جوميس متواجدًا في مدرجات ملعب مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، من أجل مؤازرة الأخضر خلال المواجهة.

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ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني، ويحتل المنتخب السنغافوري المركز الثالث بسبع نقاط، ثم اليمن الرابع بخمس نقاط، وفلسطين الأخير بأربع نقاط.