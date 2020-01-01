جوميس: آن الأوان للعودة إلى الرياض .. اشتقت للهلال والقهوة

بافيتيمبي جوميس يتحدث عن العودة إلى المملكة العربية السعودية.

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال، على أنه يرغب في العودة إلى العاصمة السعودية الرياض، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتواجد حاليًا في بلاده فرنسا.

جوميس كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة باللغة العربية الآتي:

"بعد شهرين في فرنسا، أعتقد آن الأوان للعودة للرياض، الجو هنا ممطر دائمًا، وعليّ أن أجد حل بدون مظلة".

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المهاجم الفرنسي تابع: "لكن الأسد يحب ويفتقد جو الرياض الحار، عليّ العودة للرياض الآن، افتقدت السعودية والهلال والقهوة".

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ويعود جوميس مجددًا إلى السعودية خلال الأيام القادمة، تمهيدًا لعودة النشاط الكروي في المملكة، بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، باستئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداية من يوم 4 أغسطس المقبل.

بعد شهرين في فرنسا، اعتقد آن الاوان للعوده للرياض. الجو هنا ممطر دائما و عليّ ان اجد حل بدون مظله، لكن الاسد يحب و يفتقد جو الرياض الحار. عليّ العوده للرياض الان. افتقدت السعوديه، الهلال و القهوه 🇸🇦 pic.twitter.com/KcGWVVqsMC — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 13, 2020

ومن المقرر أن يتم التنسيق بين جميع الأندية السعودية، لعودة التدريبات بداية من 21 يونيو الجاري، من أجل بدء الاستعداد لاستكمال الموسم الرياضي، وفقًا للإجراءات الاحترازية المشددة.

ويحتل جوميس المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر.