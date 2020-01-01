جوميس،السومة وبونجاح .. مهاجمين مرشحين للفوز بهداف دوري أبطال آسيا

تنطلق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 يوم الأثنين المُقبل

ألقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على 10 هدافين يمتلكون القدرة على المنافسة للفوز بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2020.

وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 يوم الأثنين المُقبل، في نسخة من المتوقع أن تكون قوية كالعادة.

القائمة شهدت تواجد العديد من اللاعبين في غرب آسيا وصل عددهم إلى 5 مهاجمين، على رأسهم الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم نادي الهلال.

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وكان جوميس قد توج بلقب الهداف العام الماضي برصيد 11 هداف، في حين تشهد قوائم الأندية في البطولة هذا العام العديد من اللاعبين القادرين على المنافسة للفوز بهذه الجائزة.

القائمة شهدت تواجد عمر السومة مهاجم الأهلي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي بجانب جوميس، وعبدالرزاق حمد الله.

وجاءت قائمة المرشحين كاملة : "بافيتمبي جوميس – الهلال، بغداد بونجاح – السد، تيروهيتو ناكاجاوا – يوكوهاما مارينوس، شيخ دياباتي – الاستقلال، آدم تاغارت – عبدالرزاق حمدالله، النصر _ سوون سامسونغ بلو وينغز، كوديو لابا – العين، تاليسكا – غوانغزهو ايفرغراند، عمر السومة – الأهلي ، آدم لو فوندر – سيدني، دراغان سيران – باختاكور".

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ويمكن المشاركة في التصويت حول المهاجم الذي سيتوج بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، ويستمر التصويت حتى ظهر يوم الاثنين 10 فبراير.