جوميز يُلهب حماس مشجعي الهلال: آسيا حلمي

المهاجم الفرنسي لا يعرف الراحة

ألهب المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، حماس وعاطفة مشجعي الهلال، برسالة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، مفادها باختصار شديد، أنه لا يفكر ولا يحلم سوى في التتويج بدوري أبطال آسيا بقميص الزعيم.

ولعب مهاجم سوانسي سيتي الأسبق، دور البطولة في ترشح وصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية، وذلك بقيادة فريقه لتخطي الجار الأهلاوي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور ثمن النهائي.

ورغم حصول جوميز على أجازة من قبل المدرب الروماني رازفان، إلا أنه استغلها بالتدريب في أحد الأندية الفرنسية، وهو ما وثقه بمقطع فيديو عبر "سناب شات"، ثم ختمه بصورة مرفقة بتعليق "آسيا حلمي".

محمد العويس يعلق على أداء #الأهلي خلال مباراتي دور الـ16 من البطولة الآسيوية🗨️ pic.twitter.com/yDZEpiih6X — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 16, 2019

الجدير بالذكر أن الهلال سيواجه الجار الساحلي الآخر الاتحاد في الدور ربع النهائي، وستقام مباراة الذهاب يوم 27 أغسطس الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة"، بينما سيستضيف ملعب "جامعة الملك سعود" مباراة الإياب يوم 17 سبتمبر المقبل.