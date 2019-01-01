دوري أبطال آسيا

جوميز يُلهب حماس مشجعي الهلال: آسيا حلمي

آخر تحديث
التعليقات()
المهاجم الفرنسي لا يعرف الراحة
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

 

ألهب المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، حماس وعاطفة مشجعي الهلال، برسالة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، مفادها باختصار شديد، أنه لا يفكر ولا يحلم سوى في التتويج بدوري أبطال آسيا بقميص الزعيم.

ولعب مهاجم سوانسي سيتي الأسبق، دور البطولة في ترشح وصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية، وذلك بقيادة فريقه لتخطي الجار الأهلاوي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور ثمن النهائي.

اختيارات المحررين

ورغم حصول جوميز على أجازة من قبل المدرب الروماني رازفان، إلا أنه استغلها بالتدريب في أحد الأندية الفرنسية، وهو ما وثقه بمقطع فيديو عبر "سناب شات"، ثم ختمه بصورة مرفقة بتعليق "آسيا حلمي".

الجدير بالذكر أن الهلال سيواجه الجار الساحلي الآخر الاتحاد في الدور ربع النهائي، وستقام مباراة الذهاب يوم 27 أغسطس الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة"، بينما سيستضيف ملعب "جامعة الملك سعود" مباراة الإياب يوم 17 سبتمبر المقبل.

 

إغلاق