جوميز يعود للملاعب بعد تعافيه من الإصابة المرعبة

أندريه جوميز يعود للملاعب من جديد..

عاد أندريه جوميز، لاعب فريق إيفرتون للملاعب لأول مرة منذ إصابته بكسر في الكاحل خلال مواجهة توتنهام في نوفمبر الماضي.

لاعب الوسط البرتغالي، عانى من إصابة خطيرة بعد التحامه مع سون هيونج مين وسيرجي أورييه، لاعب السبيرز، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي .

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وشارك جوميز لمدة 60 دقيقة، في مباراة تدريبية شارك فيها عدد من لاعبي الفريق الأول للتوفيز بالإضافة إلى لاعبين تحت 23 سنة.

💙 | Brilliant news on @aftgomes ' involvement in today's behind-closed-doors friendly at USM Finch Farm!



He will now continue training with the first team ahead of #ARSEVE next weekend. 💪 pic.twitter.com/xR2Zs6y5SV — (@Everton) February 16, 2020

وأفاد الطاقم الطبي لإيفرتون، أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لم يتعرض لأي مشاكل بعد هذه المباراة.

جوميز سيواصل التدرب الآن مع الفريق الأول قبل مواجهة أرسنال، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر البريميرليج.

ويحتل إيفرتون، المركز الثامن، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي ، صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.