جوميز يعود للملاعب بعد تعافيه من الإصابة المرعبة

عاد أندريه جوميز، لاعب فريق إيفرتون للملاعب لأول مرة منذ إصابته بكسر في الكاحل خلال مواجهة توتنهام في نوفمبر الماضي.

لاعب الوسط البرتغالي، عانى من إصابة خطيرة بعد التحامه مع سون هيونج مين وسيرجي أورييه، لاعب السبيرز، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي .

وشارك جوميز لمدة 60 دقيقة، في مباراة تدريبية شارك فيها عدد من لاعبي الفريق الأول للتوفيز بالإضافة إلى لاعبين تحت 23 سنة.

💙 | Brilliant news on @aftgomes ' involvement in today's behind-closed-doors friendly at USM Finch Farm!



He will now continue training with the first team ahead of #ARSEVE next weekend. 💪 pic.twitter.com/xR2Zs6y5SV