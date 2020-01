جوميز يعود لتدريبات إيفرتون في زمن قياسي

عاد أندري جوميز لاعب وسط إيفرتون، لتدريبات الفريق الإنجليزي من جديد، بعد أقل من 3 أشهر فقط على إصابته القوية ضد توتنهام العام الماضي.

لاعب الوسط البرتغالي تعرض لكسر بالكاحل في 3 نوفمبر الماضي، بعد تدخل مع سيرجي أورييه مدافع سبيرز بالدوري الإنجليزي.

الكوري الجنوبي سون هيونج مين تلقى البطاقة الحمراء على هذه الواقعة، بعدما ساهم في هذه الإصابة المُروعة ليخرج من الملعب في حالة بكاء شديدة.

ورغم التكهنات حول انتهاء موسم جوميز، تواجد اللاعب اليوم الثلاثاء، بتدريب إيفرتون استعداداً للمشاركة مرة أخرى في المباريات.

Feels good to be back with the team! First training session with the boys.



Getting better everyday to be ready as soon as possible 💙💪 @Everton pic.twitter.com/ARkRhNRtAF