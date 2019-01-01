جوميز: هذا هو الفارق بين رونالدو وميسي

أندريا جوميز لاعب برشلونة السابق ومنتخب البرتغال يتحدث عن علاقته بكل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أندريا جوميز لاعب برشلونة السابق وإيفرتون الحالي ومنتخب البرتغال عن تفاصيل جديدة حول الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوميز ونقلتها على لسانه صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أنه دومًا ما يرى الثنائي طبيعيان للغاية خارج الملعب.

وقال جوميز: "قابلت كريستيانو رونالدو للمرة الأولى وأنا عمري ١٩ عامًا فقط، لقد كان دومًا أفضل من أي لاعب آخر حوله".

فيديو | ريكي بويج يقلد إنييستا مع رديف برشلونة

وأضاف: "أما عندما قابلت ميسي كان عمري أكبر قليلًا ٢٣ عامًا بالتحديد عندما وقعت لبرشلونة وجودته دومًا ما كانت أعلى من المتوقع".

وأكمل: "بعض الأحيان لا أفهم لماذا يقوم الجميع بالتشاجر حول من منهما الأفضل؟ كلاهما له أسلوب مختلف لكن بنفس الهدف وهو مساعدة فريقه، وخارج الملعب يمكنك الحديث معهما بشكل سهل للغاية رغم أن البعض يعتقد أن أحدهما مغرور والآخر خجول لكن ذلك ليس حقيقيًا".

جدير بالذكر أن جوميز كان ضمن عدد قليل من نجوم كرة القدم الذين نالوا شرف اللعب بجوار ميسي ورونالدو لجوار كل من دي ماريا وهيجواين ونيلسون سيميدو وديكو وغيرهم.