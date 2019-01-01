جوميز: ليفربول متحمس للفوز بالبريميرليج بعد صدمة الموسم الماضي

جوميز يتحدث عن موسم ليفربول المقبل في البريميرليج ومنافسة مانشستر سيتي على اللقب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال جو جوميز مدافع نادي ليفربول إن فريقه متحمس بشكل كبير للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وكان ليفربول قد أنهى موسمه المنصرم في المركز الثاني على سلم ترتيب البريميرليج على الرغم من جمعه 97 نقطة.

وحول ذلك، قال جوميز إن فوز مانشستر سيتي بالدوري في الموسم المنصرم خلف إحباطًا كبيرًا للجميع في ليفربول نظرًا لأن الريدز قدموا موسمًا كبيرًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وأضاف: "الفشل في الفوز بالبريميرليج في الموسم الماضي سيجعلنا أكثر إصرارًا على تحقيق اللقب في الموسم الجديد وعدم تكرار ما حدث"

وتابع: "الفوز بدوري أبطال أوروبا سيجعلنا أكثر أريحية في التعامل مع الضغوطات، وسنعمل على الفوز بكل البطولات التي ننافس عليها"

خاص جول - يوفنتوس يضغط لإتمام صفقة دي ليخت هذا الأسبوع

يذكر أن ليفربول كان قد توج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء.