الدوري الإنجليزي الممتاز

جوميز: ليفربول متحمس للفوز بالبريميرليج بعد صدمة الموسم الماضي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
جوميز يتحدث عن موسم ليفربول المقبل في البريميرليج ومنافسة مانشستر سيتي على اللقب

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال جو جوميز مدافع نادي ليفربول إن فريقه متحمس بشكل كبير للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

اختيارات المحررين

وكان ليفربول قد أنهى موسمه المنصرم في المركز الثاني على سلم ترتيب البريميرليج على الرغم من جمعه 97 نقطة.

وحول ذلك، قال جوميز إن فوز مانشستر سيتي بالدوري في الموسم المنصرم خلف إحباطًا كبيرًا للجميع في ليفربول نظرًا لأن الريدز قدموا موسمًا كبيرًا.

وأضاف: "الفشل في الفوز بالبريميرليج في الموسم الماضي سيجعلنا أكثر إصرارًا على تحقيق اللقب في الموسم الجديد وعدم تكرار ما حدث"

وتابع: "الفوز بدوري أبطال أوروبا سيجعلنا أكثر أريحية في التعامل مع الضغوطات، وسنعمل على الفوز بكل البطولات التي ننافس عليها"

خاص جول - يوفنتوس يضغط لإتمام صفقة دي ليخت هذا الأسبوع

يذكر أن ليفربول كان قد توج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء.

إغلاق