جوميز عن شجاره مع ستيرلينج: اكتسبت خبرة ولم أعتاد على تلك الأمور

اللقاء قد يتجدد قريباً بين الثنائي في معسكر إنجلترا

أكد جو جوميز، مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي، أنه اكتسب خبرة من شجاره مع زميله في المنتخب رحيم ستيرلينج.

القصة تعود أحداثها إلى نوفمبر 2019، عندما تشاجر اللاعبان أثناء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري، وتقابلا بعدها بعدة أيام أثناء معسكر المنتخب الإنجليزي.

وتشاجر اللاعبان من جديد في المعسكر عندما تحدثا عن المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف، فقرر جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب إبعاد ستيرلينج من مباراة مونتينجرو، وجلس جوميز على مقاعد البدلاء.

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وقال جوميز في تصريحات صحفية: "أنا استمتع بكرة القدم فهي شغفي، ولكن يأتي مع الكرة القدم العديد من الأمور منها الأضواء والتركيز عليّ".

وواصل: "أنا شخص أحب أن أكون دائماً مع عائلتي وأصدقائي، لذلك اخترت البعد عن تلك الأمور، لم معتاداً في هذا الوقت وهذه المشكلة الرئيسية".

وعن المشادة مع رحيم ستيرلينج، قال المدافع الإنجليزي: "تحدثنا وانتهي الأمر بيننا وكذلك الفريق، وخرج الأمر من رأسي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "اكتسبت خبرة مما حدث لا أعلم إذا كانت جيدة أو سيئة، لم أكن معتاداً على تلك الأمور من قبل".

ويستعد اللاعبان للعودة إلى منتخب بلادهما من جديد، خلال فترة التوقف الدولي القادمة للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، إذ سيلعب الأسود الثلاثة أمام إيطاليا والدنمارك ودياً آخر الشهر الجاري.