جول 50 2021 : ميسي وبوتياس هما الفائزان بعد تصويت تاريخي للمشجعين

حصل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على جائزة جول 50 للرجال، بينما توجت أليكسيا بوتياس بالجائزة الخاصة بالسيدات لعام 2021.

ميسي حصل على جائزة هذا العام بعد فوزه بأول بطولة كبرى مع الأرجنتين وهي كوبا أمريكا، لتكون هذه المرة الخامسة التي يحصد فيها جائزة جول 50 متساويًا مع رونالدو.

وتمكن صاحب الـ34 سنة من التفوق على منافسه اللدود بفارق 24 صوتًا فقط وهو هامش انتصار ضئيل جدًا بشكل ملحوظ.

وتم حسم التصنيف هذا العام من خلال سلسلة المعارك المباشرة التي صوت عليها المشجعون من جميع أنحاء العالم، والذين لم يترددوا في دعم لاعبيهم المفضلين بقوة.

وتم الإدلاء بأكثر من 14 مليون صوت في قسم الرجال وحده، حيث كانت معركة ميسي ورونالدو محتدمة حتى اللحظات الأخيرة.

ويأتي ذلك بعدما تصدر رونالدو، الهداف الدولي الأبرز في تاريخ الرجال، التصويت حتى آخر 24 ساعة قبل إغلاق عملية الاقتراع ظهر أمس، الثلاثاء، ولكن ميسي حصل على 50.1% من الأصوات ضده ليفوز في النهاية.

انتصار ميسي كان صعبًا كذلك في مواجهته مع صاحب المركز الثالث وهو روبرت ليفاندوفسكي "53.5% مقابل 46.7%" ولكنه كان مهمًا في انتصاره الإجمالي.

وعلى صعيد آخر، احتل نجم ليفربول محمد صلاح المركز الرابع، وجاء كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المرتبة الخامسة.

يمكنك العثور على الترتيب النهائي في تصويت الرجال هنا

وأما بالنسبة للسيدات، فقد تم الإدلاء بما يقرب من 10 مليون صوت عبر موقعنا على الإنترنت وتطبيق جول، وأسفر عن فوز أليكسيا بوتياس.

نجحت نجمة برشلونة في التفوق على جميع منافسيها البالغ عددهم 49 مثلما فعل ميسي، ولم يقترب أحد من الإطاحة بها أبدًا، حيث تصدرت الاستطلاعات من البداية إلى النهاية.

ظهور برشلونة في القمة لم يقتصر على بوتياس فقط، حيث شاهدنا 4 لاعبات من الفريق الكتالوني بالمراكز الأولى، حيث جاءت إيرين باريديس في المرتبة الثانية بعدما تفوقت في كل المواجهات الفردية بالتصويت، باستثناء مواجهتها مع بوتياس.

قائمة أفضل 50 لاعبة في تصويت جول 50

وأما في المركز الثالث فقد جاءت النيجيرية عزيزات أوشوالا من برشلونة أيضًا، وزميلتها ليكي مارتينس في المركز الرابع.

وبعد إجمالي 24 مليون صوت، نود فقط أن نشكر قرائنا على تحقيق هدف جول 50 الأكبر والأكثر جاذبية وإثارة على الإطلاق.. نتطلع معًا إلى ما سيسفر عنه عام 2022 .. في انتظاركم !