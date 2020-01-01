جول 50 | نيمار: رابع أفضل لاعب في 2019-20 أم مخادع كبير؟

عادل البرازيلي أفضل ترتيب له على الإطلاق في قائمة جول 50، لكن مارك دويل وروبن بايرنر مختلفان تمامًا بشأن حصوله على المركز الرابع

نُشر ت قائمة جول 50 لهذا العام اليوم الثلاثاء، واحتل نيمار المركز الرابع في قائمة اللاعبين الرجال..

إنه ترتيب متقدم للنجم البرازيلي في المسابقة السنوية ويعود الفضل في ذلك إلى ظهور باريس سان جيرمان لأول مرة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، أثار موقف نيمار الكثير من الجدل، حيث تساءل البعض عن مدى الدور الذي لعبه في صنع باريس سان جيرمان للتاريخ مع توماس توخيل.

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في الواقع، لدى اثنين من كُتابنا في جول وجهات نظر متناقضة للغاية حول تأثير المهاجم في 2019-20.

أدناه، نائب محرر، مارك دويل، وكاتب كرة القدم الفرنسي روبين براينر يتحدثان وجهاً لوجه مع واحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم كرة القدم اليوم.

نيمار: رابع أفضل لاعب في باريس سان جيرمان على الأكثر!

نيمار حقاً سيد المراوغات، من خلال خفة جسده والسرعة والمرونة، يمكنه إقناع المدافع بأنه يسير في اتجاه ما، ثم يسرع في الاتجاه الآخر.

من خلال صراخه المؤلم وغطسه الدراماتيكي بصريح العبارة، يمكنه إقناع المسؤولين بأنه كان ضحية لاعتداءات شرسة.

ومع ذلك، يمكن القول إن نيمار قد قام للتو بأعظم حيله حتى الآن: خداع الناخبين للاعتقاد بأنه يستحق المركز الرابع في جول 50 لهذا العام.

هل نيمار من أكثر اللاعبين موهبة في العالم؟ مما لا شك فيه. يمكن القول إنه لم يعد هناك موهبة طبيعية موهوبة بتلك الصورة في اللعبة اليوم. بفضل مجموعته الواسعة من المهارات المتألقة، يمكن أن يمنحك متعة المشاهدة.

لكن، هل كان نيمار من أفضل لاعبي موسم 2019-20؟ ولا حتى قريبًا منهم.

لنكن واضحين بشأن هذا: يجب ألا يأخذ جول 50 في الاعتبار الشخصية أو الموهبة أو الإمكانات أو الشهرة. يتعلق الأمر ببساطة بجودة أداء اللاعب على مدار السنة المنتهية.

إنه لأمر مذهل إذن نجاح نيمار في أن يعادل أعلى ترتيب له في قائمة جول 50.

عندما احتل نيمار المركز الرابع في عام 2015، كان رائعًا طوال الموسم ، حيث كان عنصرًا أساسيًا في أفضل ثلاثي هجومي على الإطلاق في العالم وقتها بجوار ميسي وسواريز، السبب الرئيسي في فوز برشلونة بالثلاثية، نيمار وحده سجل 31 هدفًا في 49 مباراة إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز.

فاز باريس سان جيرمان بثلاثية محلية في 2019-20 - وحرمه بايرن ميونخ من تحقيق رباعية تاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من ذلك، لم يكن نيمار هو نجم الموسم. كان مجرد عضو في الفريق ليس إلا. من المؤكد أنه كان في حالة جيدة قبل أن توقف الإصابة موسمه، لكن تظل الحقيقة أنه شارك فقط في 15 مباراة في الدوري الفرنسي.

كان البرازيلي حاسمًا في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، لكن على الرغم من كل الاستحسان الذي تلقاه لمساهمته في مسيرة باريس سان جيرمان إلى النهائي، لم يسجل سوى هدفًا واحدًا في الإقصائيات.

سيشير أنصار نيمار إلى التمريرة المدروسة التي لعبها في الفترة التي سبقت هدف ماكسيم تشوبو موتينج الحاسم في مرمى أتالانتا في ربع النهائي، أو التمريرة الحاسمة ضد لايبزيج في نصف النهائي.

ومع ذلك ، كان أنخيل دي ماريا وماركينيوس أكثر تأثيراً - سواء في مباريات لشبونة أو خلال الموسم بأكمله - بينما كان لكيليان مبابي تأثير أكبر في رحلة العودة في النصف ساعة الأخيرة ضد أتالانتا أكثر مما فعل نيمار في نهاية البطولة

تم الكشف عن سلبية نجم السيليساو في المباراة النهائية، حيث لم يفعل المهاجم شيئًا آخر سوى إهدار الفرص ومحاولة المراوغة بشكل متكرر دون هدف. في الواقع، من الجدير بالذكر أنه فقد 47 في المائة من الكرات التي لمسها أمام بايرن ميونخ.

ومع ذلك، أقنع نيمار الناس بطريقة ما أنه قدم مباراة رائعة، بل والأكثر سخافة، عامًا رائعًا. اثنا عشر لاعبًا من فريق باريس سان جيرمان لعبوا مباريات أكثر منه. دي ماريا ساهم بـ 11 تمريرة أخرى، مبابي 11 هدفا آخر.

إذن ، نيمار رابع أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي؟ كان رابع أفضل لاعب في باريس سان جيرمان على الأكثر!

نيمار: الدفاع

لا يوجد لاعب كرة قدم في اللعبة الحديثة يجسد الروح الحرة لـ "o jogo bonito" أكثر من نيمار.

يتمتع نجم باريس سان جيرمان بقدرة فريدة على إثارة الجماهير بمهاراته الفريدة وخياله الذي لا مثيل له عندما يتعلق الأمر بإيجاد طريقة للتغلب على الخصم.

غالبًا ما يتم تحريف علامته التجارية لكرة القدم في الشوارع البسيطة على أنها غير متسامحة أو غير محترمة ؛ في الواقع، نيمار يستمتع فقط.

لماذا يجب إجباره على تقليص مواهبه لمجرد أن الخصم لم يحب أن يتم تخليده في مقطع على يوتيوب كضحية لإبداع لاعب موهوب؟

شخصيته هي التي تجذب حفيظة المدافعين ومعها الآثار الجانبية المؤسفة المصاحبة لها. لا يوجد لاعب يعامل بمزيد من الوحشية في اللعبة. ومع ذلك فهو غير رادع له.

في أفضل حالاته، يجسد المتعة والفرح وعدم القدرة على التنبؤ في الكرة البرازيلية، كما كان يمارس منذ زمن بعيد مثل جارينشا وبيليه. في عالم يزداد عولمة وتجانسًا، لذا يجب الاحتفاء به وليس شيطنته من أجل ذلك.

ومع ذلك ، فإن الشاب البالغ من العمر 28 عامًا ليس مجرد لاعب في سيرك،. هناك أرقام تدعم أسلوبه، حيث سجل المهاجم 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة أخرى في 21 مباراة فقط مع فريقه في عام 2020، على الرغم من عام مفكك عانى فيه من الإصابات..

كان دوره في دفع باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة دورًا مهمًا، حيث سجل هدفين من أهداف الباريسيين الثلاثة في الفوز على بوروسيا دورتموند في دور الستة عشر ثم قدم تمريرات حاسمة ضد أتالانتا ولايبزيج، على الرغم من كونه ليس في أفضل أحواله البدنية.

في الواقع، لم يكن هناك أي تلميح إلى الشخصية "الأنانية" التي يحب منتقدوه تصويرها، فإنه في أعقاب العودة المذهلة في ربع النهائي ضد أتالانتا، منح فورًا جائزة رجل المباراة إلى تشوبو موتينج، المهاجم الذي لعب دورًا حاسمًا بعد دخوله من على مقاعد البدلاء.

"ربما كان لاعب باريس سان جيرمان الذي أثار إعجابي أكثر من غيره هو نيمار،" هذا ما أوضحه الوافد الجديد أليساندرو فلورنزي لـ آر إم سي، مما وضع البرازيلي في المقدمة حتى على الفائز بكأس العالم كيليان مبابي في تقديره.

"عندما تراه في كل حصة تدريبية، مشاركته، كيف يعمل بدنيًا، كيف يعمل مع الكرة كل يو ، كيف يريد أن يكون مثالًا للآخري ، التزامه في الملعب، حتى في التدريب ... إنه قائد يجب اتباعه ".

سيشير النقاد إلى طريقة لعبه، وهو شيء قطعه بشكل كبير منذ ما قدمه في كأس العالم 2018، وأسلوب حياته المستهتر كأسباب تجعله غير محبوب.

يتم التغاضي بسهولة عن مواهب نيمار، ومن السهل جدًا التقليل مما حققه. حقيقة أن وضعه كأحد أفضل أربعة لاعبين في العالم موضع تساؤل هو دليل بسيط على ذلك.

تخلص من هذه الضوضاء، وستجد على الأرجح أكثر المواهب الفريدة في كرة القدم؛ رجل يلعب كرة القدم لجعل اللعبة جميلة. يجب أن يلقى استحسان الجماهير.