جول 50 تصويت الجمهور | ليفاندوفسكي بطل الشعب بعد بطولات 2019 - 20

بعد الحصول على المركز الأول في فئة الرجال لعام 2020 الثلاثاء، البولندي لاعب بايرن ميونخ يفوز في التصويت الخاص بالجمهور

حقق روبرت ليفاندوفسكي ثنائية استثنائية في جول 50 بعد أن أتى بالمرتبة الأولى في فئة الرجال وفاز بالنسخة الأولى من تصويت الجمهور.

روبرت ليفاندوفسكي وبيرنيل هاردر يحصدان جائزتي جول 50 لعام 2020

الثلاثاء الماضي حقق المهاجم البولندي البارز جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 - 20 بعد أن قاد بايرن ميونخ للثلاثية بتسجيل 55 هدفاً في 47 مباراة بكل المنافسات.

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الآن، ليفاندوفسكي تُوج بجائزة الجمهور أيضاً بعد أن تصدر التصويت الإلكتروني وحصل على 26 ألف صوت من 176 دولة مختلفة.

برشلونة ربما لم يحقق أي بطولة كبرى الموسم الماضي، ولكن ليونيل ميسي أتى ثانياً بفضل تتويجه للمرة السابعة، رقم قياسي، كهداف للدوري الإسباني.

كيفين دي بروينه، والذي عادل اللقب القياسي في البريميرليج الخاص بالتمريرات الحاسمة، حل ثالثاً في عام لم يكن الأفضل لمانشستر سيتي.

كريستيانو رونالدو الذي حقق الموسم الأبرز في تاريخ يوفنتوس على المستوى الفردي جاء رابعاً، متقدماً على ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار، والذان قادا الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

مانويل نوير الذي أحبط مبابي ونيمار في لشبونة جاء ثامناً، المركز الأعلى لحراس المرمى في القائمة الخاصة بتصويت الجمهور.

ساديو ماني جاء سابعاً بعد دوره الكبير في إنهاء صيام 30 عاماً لليفربول في إنجلتر، وزميله تياجو ألكانتارا جاء أيضاً في أول 10.

لاعبان كانا مفاجأة القائمة الخاصة بتصويت الجمهور، مع ظهور بيتر جولاتشي ودومينيك سوبوسلاي بفضل مساندة جمهور جول المجر بقوة.

ليفاندوسكي كان الأسم الأكثر شعبية للجمهور حول العالم، من أروبا للهند، والأكثر أحقية بثنائية جول 50.

جول 50 هي جائزة سنوية لأفضل 25 لاعب ولاعبة حول العالم ويتم اختيارها من قبل محرري جول ومراسلية في 42 نسخة دولية.

تصويت جول 50 للجهور يعتمد على قائمة من أفضل 10 لاعبين اختارها القراء من 100 مرشح تم وضعها على موقع جول.