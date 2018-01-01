جول 25 - ياسين بونو: إشادة العرب تُشعرني بالفخر والمغرب ستنافس على لقب إفريقيا

جول دوت كوم يحاور ياسين بونو حارس جيرونا ومنتخب المغرب بعد تواجده ضمن قائمة "جول 25" لأفضل 25 لاعبًا عربياً خلال عام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

ظهر بشكل مميز مع فريقه جيرونا طوال العام وتألق في المباريات الكبرى وتواجد في قائمة المغرب لكأس العالم دون أن يشارك في أي مباراة.

ياسين بونو ابن الـ27 عامًا كان أحد الأسماء المتواجدة في قائمة "جول 25" لأفضل لاعب عربي خلال عام 2018.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

جول دوت كوم تواصل مع الحارس المغربي للحديث عن ما قدمه في عام 2018 وتطلعاته للعام المقبل.

بونو قال في بادية حواره مع جول: "إنه شعور رائع أن أتواجد ضمن أفضل اللاعبين العرب، هذا يجلعني فخورًا بنفسي وبما أفعله. أكون سعيدًا للغاية في كل مرة أسمع فيها من الجماهير العربية أنني أقدم مستوى جيد".

الحارس المغربي تابع عن ما قدمه في 2018: "كان عامًا رائعًا للغاية بالنسبة لي مع جيرونا بعد موسم أول في الدوري الممتاز والصعود مع منتخب المغرب لكأس العالم".

بونو شارك في 15 مباراة مع جيرونا هذا الموسم حافظ خلالها على نظافة شباكه في ست مناسبات وتلقت شباكه 16 هدفًا.

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

وعن تطلعات العام المقبل، قال بونو: "في جيرونا لدينا نفس أهداف الموسم المقبل، البقاء في الدوري الممتاز ومحاولة التقدم أكثر في الترتيب. مع منتخب المغرب نسعى لإثبات أنفسنا في بطولة إفريقيا والمنافسة من أجل تحقيق اللقب".

جيرونا أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز العاشر للدوري الإسباني ويتوجد هذا الموسم في المركز الثامن بعد مرور 17 جولة.

بونو تابع عن حظوظ المغرب في بطولة إفريقيا القادمة: "لدينا فريق قوي بعناصر جيدة لديهم الرغبة في تشريف الكرة المغربية ومدرب على أعلى مستوى، سندخل البطولة من أجل الفوز بها ولكن المنافسة لن تكون سهلة مع تواجد عديد المنتخبات القوية في القارة".

اختتم بونو تصريحاته لجول بترشيحاته لأفضل ثلاثة لاعبين عرب في عام 2018 قائلًا: "محمد صلاح في المركز الأول بعد مستواه اللافت مع ليفربول ثم مهدي بنعطية فلقد كان قائدًا بحق لمنتخب المغرب وظهر بشكل رائع مع يوفنتوس. أخيرًا رياض محرز الذي انتقل لمرحلة أعلى بالتواجد مع مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج".

يُذكر أن قائمة "جول 25" تشهد تواجد سبعة لاعبين من المغرب لأفضل 25 لاعبًا عربياً لعام 2018.