جول 25| هل صلاح الأحق بالجائزة؟

محمد صلاح يتوج بجائزة اللاعب الأفضل عربيًا من قبل جول للعام الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كما كان متوقعًا، فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة "جول 25" في نسختها الثانية، ليكرر فوزه العام الماضي ويحتكر الجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد تصويت محرري جول له.

عام 2018 كان عامًا مثاليًا لمحمد صلاح، بل كان عامًا من درب الخيال بالنسبة للاعبين العرب بشكل عام.

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فعام شهد تواجد الفرعون المصري صلاح كأول لاعب عربي يحتل المرتبة الثالثة كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

نفس المركز أيضًا حصل عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لجائزة أفضل لاعب أوروبي، وجول 50 عن أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى احتلاله للمركز السادس في جائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" كأفضل ترتيب للاعب عربي، بعد أن تفوق على الجزائري رياض محرز الذي حل بالمركز السابع من قبل.

صلاح البالغ من العُمر 26 عامًا توج بالحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج برقم قياسي برصيد 32 هدفًا، كما أنه احتكر جوائز أفضل لاعب في البريميرليج من قبل رابطة اللاعبين المحترفين والنقاد والشركة الراعية للمسابقة.

النجم المصري نجح أيضًا في قيادة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد 11 عامًا من غياب الريدز عن التواجد فيه، بعدها بشهر شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم، والذي قاده بنفسه للتأهل له بعد غياب قارب الثلاثة عقود.

رُغم الإصابة، لعب صلاح مباراتين في دور المجموعات بالمونديال، أحرز هدف في كل مباراة، أمام روسيا والسعودية، قبل أن يودع الفراعنة المونديال مبكرًا بثلاثة هزائم.

بداية عام 2018 شهدت أيضًا تتويج صلاح بجائزة اللاعب الأفضل في القارة السمراء من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليكون ثاني لاعب مصري يحرز الجائزة بعد أن توج بها محمود الخطيب من قبل مجلة فرانس فوتبول في ثمانينيات القرن الماضي.

كما اختتم صلاح عام 2018 بحصوله على جائزة أفضل لاعب أفريقي من الـ BBC، ثم افتتح عام 2019 بتتويجه بجائزة جول 25 كأفضل لاعب عربي.

من كان يصدق أن يحقق لاعب عربي كل هذه الإنجازات في عام واحد، بل أن نراه يناطح الكبار على جائزة اللاعب الأفضل في العالم، عام 2018 هو بلا شك عام محمد صلاح.